Le secteur des véhicules électriques (EV) continue de progresser en Chine. Le mois de septembre a été un mois record pour Tesla et son concurrent BYD en termes de livraisons d’EV sur le territoire chinois. Cependant, malgré la modernisation de sa Gigafactory basée à Shanghaï, Tesla n’a pas réussi à rattraper l’avance de BYD dans son pays natal.

Un mois record pour Tesla…

La China Passenger Car Association, un regroupement de 139 constructeurs, a révélé, le 9 octobre, que Tesla a livré 83 135 voitures électriques en Chine, issues de son usine de Shanghaï en septembre. Du côté de BYD, l’entreprise soutenue, entre autres par le milliardaire Warren Buffet, a vendu 95 000 véhicules électriques sur le territoire. En incluant les modèles hybrides, ce nombre monte à 201 000 unités.

La société dirigée par Elon Musk a également présenté ses résultats financiers pour le troisième trimestre 2022. Elle affiche 365 923 EV produits pour 343 830 délivrés. Les voitures électriques provenant de Shanghaï représentent 54 % des expéditions mondiales au cours de cette période. C’est 44 % de plus qu’au second trimestre.

…qui reste insuffisant face à BYD

Le regain de productivité de la Gigafactory 3 de Tesla n’aura pas suffi à combler l’écart creusé par son concurrent chinois. Au cours de l’année 2022, BYD a assuré sa domination en Chine. Quand les autres constructeurs automobiles souffraient des perturbations de la chaîne d’approvisionnement, l’entreprise basée à Shenzhen a pu produire des batteries et d’autres pièces pour maintenir sa croissance. Les ventes mensuelles des modèles électriques et hybrides de BYD ont été multipliées par plus de trois en moyenne en 2022.

Après avoir conquis l’Empire du Milieu, le géant de l’automobile aspire à se lancer sur d’autres marchés, notamment en Europe. En 2020, BYD a réalisé un premier test en Norvège. Un essai qui semble plutôt concluant puisque l’entreprise chinoise a dévoilé, fin septembre, les tarifs de ses trois modèles électriques prochainement vendus sur le territoire européen. Dans un autre registre, BYD a annoncé, le 4 octobre, un partenariat avec l’entreprise allemande de location de véhicules Sixt. 100 000 voitures électriques devraient être vendues selon les termes de cet accord.