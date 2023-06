À peine arrivée, Linda Yaccarino, la nouvelle PDG de Twitter, s’affaire déjà à régler les litiges que lui a laissés son controversé patron et prédécesseur Elon Musk. Le premier et ...

À peine arrivée, Linda Yaccarino, la nouvelle PDG de Twitter, s’affaire déjà à régler les litiges que lui a laissés son controversé patron et prédécesseur Elon Musk. Le premier et de taille, vient rabibocher le réseau social avec Google Cloud.

Dans le but d’héberger une partie des services de Twitter, les deux sociétés avaient signé un contrat en 2018 de plus d’un milliard de dollars. Cette dépense a fait partie des préoccupations principales de Musk lorsqu’il a racheté l’entreprise. Depuis plusieurs semaines, le réseau social refusait de payer la division cloud de Google. Leur partenariat courant jusqu’au 30 juin, la direction de Twitter y a vu un moyen peu conventionnel de renégocier et faire des économies.

Bien que des migrations de Google Cloud vers d’autres serveurs aient eu lieu, Linda Yaccarino aurait rompu le silence radio afin d’éviter une catastrophe technique. Dans un premier temps, Twitter s’est acquitté de ses factures. La nouvelle PDG aurait ensuite échangé avec son homologue chez Google Cloud, Thomas Kurian, dans le but de réconcilier les deux entreprises, selon le Wall Street Journal.

Au cours de leurs échanges, les dirigeants auraient évoqué la mise en place d’un partenariat plus large. Avec le retour de Twitter sur Google Cloud, la firme de Mountain View se serait engagée, en contrepartie, de développer ses dépenses publicitaires sur le réseau social. Elle bénéficierait également d’un accès aux API de Twitter, rendu payant par Elon Musk. Cela lui permettrait ainsi d’accéder à de précieuses données.

Le nouveau style de direction de Linda Yaccarino tranche clairement avec celui du milliardaire. Ancienne présidente de la publicité de NBC Universal durant une décennie, son objectif principal était de faire revenir les annonceurs sur un Twitter qu’ils ont déserté, effrayé par les frasques d’Elon Musk. Ce dernier pariant sur la réussite de son abonnement Twitter Blue pour trouver des sources de financement alternatives et être moins dépendant de la publicité. Une politique au succès mitigé pour l’instant.

Google fait partie de ces annonceurs qui ont déserté la plateforme. D’après des données de Sensor Tower, entre mai 2022 et mai 2023, le géant a réduit ses dépenses publicitaires de 90 %. À la faveur de l’accord passé avec Linda Yaccarino, cette tendance pourrait s’inverser, à l’exemple de beaucoup d’autres.