Uber et Omnicom Media Group, l’un des plus grands réseaux mondiaux d’agences médias et de communication, ont conclu un partenariat. Objectif : permettre à Omnicom d’utiliser les données de mobilité et de livraison d’Uber pour diffuser de la publicité ciblée et obtenir une meilleure compréhension des besoins de ses clients.

Des bénéfices pour les deux entreprises

Il s’agit de la première fois qu’Uber collabore avec une entreprise comme Omnicom. À travers ce partenariat, le groupe publicitaire pourra injecter les données issues des utilisateurs actifs d’Uber dans Omni, son système permettant aux annonceurs de centraliser et d’analyser les informations provenant de différentes sources. Il facilite notamment la gestion et l’activation des campagnes publicitaires et de marketing.

L’association des deux sociétés constitue une combinaison puissante afin d’obtenir des informations plus approfondies en utilisant les parcours commerciaux spécifiques des consommateurs ainsi que l’architecture ouverte d’Omni, rapporte DigiDay. Toutes les données sont protégées, assurent Omnicom et Uber.

« Uber est dans une position tellement unique que nous pouvons atteindre un individu en temps réel et savoir où il est sur le point de se rendre, qu’il se rende à un événement, dans un bar ou chez un détaillant », s’enthousiasme Megan Pagliuca, directrice de l’activation chez Omnicom Media Group. Elle a également précisé que son entreprise est désormais considérée comme un partenaire prioritaire pour les nouveaux produits lancés par Uber Advertising.

Pour Uber, pouvoir accéder à la liste des clients d’Omnicom est un plus. Elle comprend en effet des annonceurs de produits de consommation courante, de restaurants à service rapide, d’aliments et de boissons et d’automobiles. « Nous pouvons ensemble leur apporter plus de valeur afin qu’ils puissent dépenser leur argent de manière plus efficace, en utilisant plus de données et plus de segments d’audience sur leurs plates-formes, mais aussi sur la nôtre », souligne Mark Grether, chez de la publicité chez le géant américain.

L’essor du retail media

Ce nouveau partenariat témoigne des nombreux efforts d’Uber dans le secteur publicitaire, qu’elle considère comme un moyen stratégique pour générer des revenus. En 2022, l’entreprise lançait sa propre unité spécialement dédiée, puis dévoilait récemment son intention de déployer des annonces vidéo au sein de ses différentes applications.

Pour sa part, Omnicom vient d’annoncer la sortie de son offre de retail media en France. Son association avec Uber est une nouvelle preuve de l’attrait de ce secteur, qui s’impose comme un nouveau levier de croissance autant pour les distributeurs que pour les marques.