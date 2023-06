Omnicom Media Group France, la filiale française de l’agence américaine de communication et de publicité, a annoncé qu’elle lancerait son offre de retail média sur le territoire français. À partir ...

Omnicom Media Group France, la filiale française de l’agence américaine de communication et de publicité, a annoncé qu’elle lancerait son offre de retail média sur le territoire français. À partir du 15 juin 2023, Transact permettra aux annonceurs français d’avoir accès à des encarts publicitaires sur les sites marchands de nombreux commerçants.

Transact d’Omnicom débarque dans l’hexagone pour répondre à une demande grandissante

C’est en 2019 que Omnicom a décidé de lancer son offre dédiée au retail média aux États-Unis. Quelques années plus tard, Transact a été déployée dans une vingtaine de pays, et plus de 1 000 salariés travaillent sur son bon fonctionnement partout dans le monde. Levi’s, Bacardi ou encore Ferrero font partie de la liste des clients de la plateforme proposée par l’agence.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Comme le précise Emmanuelle Soin, la présidente d’Omnicom Media Group France, aux Échos, « Les dépenses publicitaires de nos clients ne cessent d’augmenter sur ces formats et de plus en plus de marques, même sans présence particulièrement forte sur les plateformes retail, veulent être présentes et toucher les consommateurs dans ces écosystèmes ». C’est pour répondre à une réelle demande que le groupe a décidé de s’implanter dans ce secteur en France.

La plateforme proposée par la firme vise à offrir ses solutions complètes aux annonceurs en matière de retail média. L’offre se base sur quatre piliers fondamentaux : conseil stratégique, exécution opérationnelle, analyse de la performance et développement d’outils.

Le retail média, ce secteur de l’e-pub qui explose en France

« Nos experts sont totalement intégrés aux problématiques business de nos annonceurs, ils sont là au quotidien pour connaître les temps forts de marque, de produits… Pour avoir la réponse la plus appropriée, la plus homogène », affirme Virgine Beaugé, dirigeante de Transact en France, à CBNews. Une vingtaine de personnes devraient travailler pour faire fonctionner l’offre. « Je suis convaincu que notre proposition va participer à l’accélération de l’activité de nos annonceurs », ajoute Virginie Beaugé.

Pour Siècle Digital, Cristian Coccia, Regional Vice-Président Europe du Sud chez PubMatic, affirmait en décembre 2022 que le retail média était le segment publicitaire en pleine effervescence. En France, le marché a pesé près de 900 millions d’euros l’an dernier, en croissance de 39 % par rapport à 2021. Le Syndicat des régies Internet (SRI) et l’Udecam ont déclaré que « le retail média a été l’un des leviers sur lesquels les annonceurs ont fortement misé en 2022 ». D’ici la fin de l’année 2023, ce secteur devrait atteindre le palier du 1,2 milliard d’euros.