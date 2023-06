Intel multiplie ses efforts pour étendre ses activités à l’international. Ces derniers jours, le géant américain des semi-conducteurs a annoncé deux vastes projets d’usines en Israël et en Pologne. Une ...

Une usine qui doit entrer en fonction en 2027 en Israël

Au premier trimestre 2023, Intel a signé sa plus grande perte trimestrielle jamais enregistrée. La société est très affectée par les mauvaises performances du secteur du PC, en plus de perdre des parts de marché face à Nvidia et TSMC. Malgré cela, elle continue de foncer pour atteindre ses objectifs ; en 2021, son PDG Pat Gelsinger annonçait son ambition de redevenir le numéro 1 du secteur en augmentant, entre autres, ses capacités de fonderie.

Dans cette optique, Intel mise sur des paris audacieux pour faire évoluer ses activités. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé ce dimanche 18 juin que le fabricant de puces acceptait d’investir 25 milliards de dollars dans une usine de semi-conducteurs dans le pays. Censée entrer en fonction en 2027, elle sera destinée à la fabrication de plaquettes (wafers), un segment dans lequel Israël est déjà l’un des quatre principaux fournisseurs d’Intel. Une personne proche du dossier a fait savoir que ce montant comprenait 10 milliards de dollars pour une autre usine annoncée en 2021.

La firme opère dans le pays depuis 1974 et y possède plusieurs autres installations. L’un de ses porte-parole a confirmé « l’intention de l’entreprise d’accroître sa capacité de production en Israël » pour soutenir la stratégie de Pat Gelsinger, rapporte Bloomberg.

Un investissement en Pologne pour soutenir les efforts en Allemagne

En parallèle, Intel a révélé à travers un communiqué qu’elle consacrera jusqu’à 4,6 milliards de dollars à la construction d’une usine située à l’extérieur de Wroclaw, en Pologne. Une fois achevée en 2027, elle emploiera 2 000 personnes dans le but de récupérer les wafers des usines voisines, de les découper en puces individuelles, et enfin de les tester et de les emballer.

Pour l’heure, Intel n’a pas dévoilé si et à quelle hauteur cet investissement sera financé par le Chips Act européen. Cette législation mise en place par l’Union européenne vise à doubler la production de semi-conducteurs du Vieux Continent d’ici à 2030. D’ailleurs, l’entreprise va également investir plusieurs milliards pour une méga usine en Allemagne. Selon le Financial Times, le gouvernement est sur le point de conclure un accord visant à fournir à Intel 10 milliards d’euros de subventions pour cette construction. Un montant revu à la hausse puisqu’il se situait au départ à 6,8 milliards d’euros. Intel assure en effet que son installation sera plus coûteuse que prévu à cause de l’inflation.

« La Pologne accueille déjà des activités d’Intel et est bien placée pour travailler avec les sites d’Intel en Allemagne et en Irlande. Elle est également très compétitive en termes de coûts par rapport à d’autres sites de production dans le monde et offre une excellente base de talents », a affirmé Pat Gelsinger.

Intel poursuit en amont son expansion en Irlande, en investissant 12 milliards d’euros supplémentaires dans une usine. Son objectif est de doubler l’espace de production sur place. Une fois achevée, cette opération portera l’investissement total d’Intel en Irlande à plus de 30 milliards d’euros.