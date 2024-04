La branche LF AI & Data de la fondation Linux a annoncé le lancement de l’Open Platform for Enterprise AI (OPEA) ce 16 avril. L’objectif est de favoriser le développement de modèles d’IA générative ouverts, multi-fournisseurs et interopérables. Le projet rassemble plusieurs grandes entreprises dont Intel, Cloudera, Anyscale et Red Hat qui appartient à IBM.

« L’OPEA ouvrira de nouvelles possibilités en matière d’IA en créant un cadre détaillé et adaptable qui se situe au premier plan des chaînes technologiques », soutient dans un communiqué publié par la Fondation Linux Ibrahim Haddad, directeur exécutif de LF AI & Data.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Cette nouvelle structure naît à un moment crucial. Les projets de GenAI, en particulier ceux qui utilisent les modèles de génération augmentée de récupération (RAG), soit le processus consistant à optimiser le résultat d’un grand modèle de langage, se multiplient. Pour cause, ces derniers permettent de valoriser des référentiels de données existants.

« L’écosystème RAG continue de progresser grâce à la création de nouveaux projets et à l’innovation. Malgré cela, les entreprises sont confrontées à une approche « do-it-yourself » parce qu’il n’y a pas de normes, » pointe dans communiqué séparé Intel. Une situation qui a entraîné une trop forte hétérogénéité des outils, des techniques et des solutions, ce qui peut entraver les performances.

L’objectif d’OPEA est de remédier à cette situation en soutenant les chaînes d’outils et les compilateurs d’IA afin de permettre aux systèmes de fonctionner sur différents composants hardware, tout en offrant des réseaux de RAG hétérogènes. Par ailleurs, sur Git Hub, OPEA propose une grille d’évaluations des modèles d’IA génératives en quatre points : les performances, les fonctionnalités, la fiabilité et la réactivité de l’entreprise.

TechCrunch rapporte d’autres projets sur lesquels peu de détails ont été donnés. Ibrahim Haddad a évoqué le possible développement de modèles open source, à l’image de ce qu’a fait Meta avec Llama. Dans ce cadre, Intel a déjà fourni à OPEA un chatbot propulsé par une IA générative, un outil permettant de synthétiser des documents et un générateur de code optimisé pour le processeur Xeon 6 et l’accélérateur d’IA Gaudi 2.

« OPEA a l’intention de résoudre ces problèmes en collaborant avec l’industrie pour normaliser les composants, y compris les frameworks, les architectures et les solutions […] Cela permettra d’encourager l’adoption de solutions RAG dans les entreprises et d’exploiter l’innovation au sein d’un écosystème ouvert », estime Intel dans son communiqué.