Intel a dévoilé le 9 avril dernier, les caractéristiques de la dernière génération de son accélérateur d’intelligence artificielle (IA), Gaudi 3. Ce composant a été conçu de telle manière pour que les développeurs puissent profiter d’une très grande puissance de calcul pour la formation et le fonctionnement de modèles d’IA performants.

Le duel entre Nvidia et Intel ne fait que commencer

Pour fabriquer le successeur de Gaudi 2, Intel a pu compter sur son partenaire, le taïwannais TSMC, qui s’est servi de ses technologies de gravure en 5 nanomètres. Selon le spécialiste américain des semi-conducteurs, Gaudi 3 serait deux fois plus économe en énergie et peut exécuter des solutions d’IA une fois et demie plus rapidement que le H100, l’un des GPU phares de Nvidia.

« Gaudi 3 se distingue comme une alternative présentant une combinaison convaincante de performances en termes de prix, d’évolutivité du système et d’avantage en matière de délai de rentabilisation », explique Justin Hotard, vice-président exécutif d’Intel. Les ambitions de la firme de Pat Gelsinger ne sont pas cachées : avec Gaudi 3, elle cherche à concurrencer Nvidia, le leader des accélérateurs d’IA qui détient 80 % du marché mondial.

Pour y parvenir, elle propose un composant doté de dizaines de milliers d’accélérateurs connectés via le standard commun d’Ethernet. Ainsi, 24 ports Ethernet sont intégrés dans chaque puce Gaudi 3. Intel promet d’offrir quatre fois plus de puissance de calcul et une bande mémoire 50 % supérieure au Gaudi 2. Gaudi 3 sera disponible à partir du troisième trimestre 2024. Pour l’heure, son prix n’a pas été divulgué, mais Das Kamhout, vice-président des logiciels Xeon chez Intel, assure qu’il sera compétitif.

Petit à petit, Intel rattrape son retard sur Nvidia en matière d’accélérateur d’IA. La start-up Stability AI a comparé les composants déjà disponibles des deux entreprises, à savoir Gaudi 2 pour Intel et les A100 et H100 pour Nvidia, pour former Stable Diffusion 3, sa dernière gamme de modèles de génération d’images. De manière assez surprenante, les composants d’Intel ont réussi à tirer leur épingle du jeu, surpassant par moments ceux de Nvidia.

De son côté, Nvidia, conscient des travaux menés par Intel pour le rattraper, est passé à la vitesse supérieure. À la fin de l’année dernière, l’entreprise dirigée par Jensen Huang présentait le H200, un composant aux propriétés nettement supérieures à son prédécesseur, le H100, et qui sortira d’ici la fin du semestre. À l’occasion de l’édition 2024 du GTC, l’évènement annuel où Nvidia présente ses nouveautés, le groupe a dévoilé sa feuille de route en matière d’accélérateur d’IA. D’ici la fin de l’année, les GPU Blackwell, encore plus performants que les H200, seront disponibles, et en 2025, ce sera au tour des puces X100 de voir le jour. Aucune précision n’a été apportée sur les capacités de ces dernières.