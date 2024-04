Pour la première fois, Intel a dévoilé ce mardi le bilan financier de sa toute nouvelle filiale spécialisée en fonderie, Intel Foundry. Dans le dossier fourni par l’entreprise à la Securities and Exchange Commission, elle a déclaré avoir enregistré une perte d’exploitation de 7 milliards de dollars en 2023 pour ...

Pour la première fois, Intel a dévoilé ce mardi le bilan financier de sa toute nouvelle filiale spécialisée en fonderie, Intel Foundry. Dans le dossier fourni par l’entreprise à la Securities and Exchange Commission, elle a déclaré avoir enregistré une perte d’exploitation de 7 milliards de dollars en 2023 pour un chiffre d’affaires de 18,9 milliards de dollars.

Faux départ pour Intel Foundry ?

L’annonce de ces résultats a provoqué une chute de 4% de la valeur des actions du groupe. En 2022, la perte d’exploitation était alors estimée à 5,2 milliards de dollars pour un chiffre d’affaires plus conséquent, s’établissant à 27,5 milliards de dollars. À cette époque, les activités de fonderie d’Intel faisaient partie intégrante de l’entreprise.

Courant 2023, Pat Gelsinger annonçait la restructuration du groupe qu’il dirige en deux entités. Scission qui est devenue effective le 21 février dernier. La première entité, qui conserve le nom de l’entreprise, se focalise aujourd’hui sur la conception de ses propres semi-conducteurs. La seconde, baptisée Intel Foundry, regroupe l’ensemble des activités de production de semi-conducteurs sous contrat. En opérant cette scission, l’objectif du groupe est simple : optimiser son activité de fonderie pour devenir le premier acteur au monde devant l’actuel leader, le Taïwanais TSMC.

En 2024, Intel s’attend à ce que les pertes d’Intel Foundry soient plus conséquentes. Selon les estimations de l’entreprise, elles atteindraient un pic au cours des trois prochains trimestres avant d’être drastiquement réduites dans les prochaines années. La société espère atteindre le seuil de rentabilité d’ici la fin de la décennie. « Au fil du temps, Intel Foundry sera à l’origine de la croissance considérable des bénéfices d’Intel », a précisé Pat Gelsinger, confiant.

Pour atteindre la rentabilité, la filiale de fonderie du groupe peut compter sur un client de renom, à savoir Microsoft. Dans les prochaines années, la société produira les futures puces de la firme de Redmond, grâce à sa technologie de gravure 18A, en 1,8 nanomètre (nm). Elle pourra s’appuyer sur le système EUV High NA, une machine nouvelle génération développée par ASML, permettant de graver des semi-conducteurs très performants, entre 1 et 2 nm.

En parallèle, Intel cherche à augmenter ses capacités de production et attirer plus de clients. Le groupe va recevoir une subvention de 8,5 milliards de dollars dans le cadre du Chips and Science Act. Elle lui permettra de finaliser la construction de ses deux usines en Arizona, mais aussi de moderniser et construire des installations au Nouveau-Mexique, en Ohio, et en Oregon. Selon les informations de CNBC, le montant obtenu par Intel pour ses projets de fabrique aux États-Unis s’élèverait à près de 20 milliards de dollars.