Intel continue les annonces importantes. En plus de la restructuration de ses activités, le géant des semi-conducteurs a également décidé de vendre 20 % de sa participation dans IMS Nanofabrication, qui produit du matériel essentiel à la fabrication de puces électroniques.

Intel vend 20 % de sa participation dans IMS Nanofabrication

Affecté par les mauvaises performances du marché du PC, Intel a enregistré sa plus grande perte trimestrielle sur la période janvier avril 2023. Dans ce contexte, la firme a annoncé, il y a quelques jours, qu’elle cédait 1,5 milliard de dollars d’actions dans Mobileye, sa société de conduite autonome.

Désormais, c’est sa participation dans IMS qui va pâtir de cette situation. Selon Bloomberg, Intel a accepté de vendre environ 20 % de ses parts dans l’entreprise à Bain Capital, dans le cadre d’un accord qui évalue la société à 4,3 milliards de dollars.

IMS est une entreprise spécialisée dans le développement et la fabrication de solutions avancées de lithographie pour l’industrie des semi-conducteurs, particulièrement dans le domaine de l’écriture de masques multifaisceaux pour les nœuds de traitement. Intel a initialement investi dans celle-ci en 2009, avant de l’acquérir en 2015. Depuis lors, IMS a réalisé un retour sur investissement significatif, tout en augmentant sa capacité de production à travers trois générations de produits.

En plus de lui permettre de générer des revenus, cette manœuvre d’Intel s’avère stratégique. La transaction avec Bain Capital pourrait aider IMS à mieux se positionner sur le marché en accélérant l’innovation et en favorisant une collaboration plus étroite entre différents secteurs, selon Intel. Elle apportera une nouvelle approche commerciale de la part de Bain, et devrait moins limiter les clients d’IMS qui ne sera plus entièrement sous la coupe du géant américain.

Création d’une unité distincte pour la fabrication de puces

En parallèle, Intel a révélé que son activité de fabrication fonctionnera désormais comme une unité distincte et commencera à générer une marge bénéficiaire. Selon son directeur financier, David Zinsner, les unités commerciales internes de l’entreprise auront désormais une relation client-fournisseur avec l’activité de fabrication.

Sur ce ce modèle, Intel deviendra la deuxième fonderie mondiale l’année prochaine, avec un chiffre d’affaires de plus de 20 milliards de dollars. Le numéro 1 du secteur, TSMC, avoisine les 80 milliards de dollars. Cette réorganisation vise à améliorer la compétitivité d’Intel sur le marché des semi-conducteurs et à offrir des services de fonderie à d’autres acteurs de l’industrie. À noter tout de même que la société n’a pas fourni de calendrier clair pour mettre cette restructuration en œuvre.

En 2021, son PDG, Pat Gelsinger annonçait son ambition de redevenir le numéro 1 du secteur en augmentant ses capacités de fonderie. Si elle cherche à rationaliser ses coûts et trouver d’autres sources de revenus, la firme a également d’importants plans d’expansion. Elle prévoit, entre autres, d’étendre sa présence en Israël, de construire une nouvelle usine en Pologne et surtout, vient de conclure un deal avec l’Allemagne pour la construction de deux usines dans le pays.