La société Intel a publié, ce 27 avril, ses résultats financiers (PDF) pour le premier trimestre 2023. Elle enregistre 11,7 milliards de dollars de chiffre d’affaires soit une baisse de 36 % par rapport à l’année précédente. Les dirigeants restent tout de même positifs sur les mois à venir.

Une activité perturbée par le recul du marché du PC

L’entreprise américaine connaît, ce trimestre, et pour la deuxième année consécutive, une chute conséquente de ses ventes. Celle-ci s’est traduite par une perte de 2,76 milliards de dollars au premier trimestre. Il s’agit de sa plus grande perte trimestrielle jamais enregistrée selon le New York Times. Ses différentes activités permettent toutefois à Intel de se maintenir à flot.

Alors que la société a connu une explosion de son activité durant la pandémie, la tendance semble s’être inversée. La moitié des revenus de Intel proviennent de sa division de puces pour PC et mobile (CCG), mais ils sont en chute de 38% par rapport à l’année précédente. Ils s’élèvent à 5,8 milliards de dollars pour ce premier trimestre 2023.

Après s’être ruée sur les ordinateurs et outils numériques pour s’assurer de bonnes conditions de télétravail et d’enseignement à distance, la population est retournée vers un mode de fonctionnement plus classique. Les stocks de l’entreprise ont du mal à s’écouler et les ventes sont en recul.

Intel qui propose aussi des puces de centres de données à travers sa division DCAI a enregistré une baisse de cette activité de 39 % par rapport à l’année précédente, soit 3,7 milliards de dollars. La demande a fortement chuté ces derniers mois.

L’entreprise tente de maintenir la tête hors de l’eau face à une concurrence asiatique féroce. Concernant cette activité, Pat Gelsinger, PDG de Intel, a déclaré dans une interview que la société avait obtenu des résultats de parts de marché meilleurs que prévu au premier trimestre.

La course aux processeurs les plus rapides avec les plus petits transistors est lancée et pour l’instant c’est Nvidia, plus grand fabricant de puces aux États-Unis en valeur marchande, qui domine le marché de l’intelligence artificielle.

À nouveau, la seule unité commerciale de Intel ayant enregistré une croissance positive des revenus sur ce premier trimestre est celle des véhicules autonomes, Mobileye. Celle-ci a augmenté de 16 % d’une année sur l’autre pour atteindre les 458 millions de dollars.

Intel tente de redresser la barre

La direction d’Intel est entrée dans un processus de réduction des coûts face à la santé économique de l’entreprise. Cela passe notamment par des licenciements visant à économiser jusqu’à 10 milliards de dollars par an d’ici 2025, selon les déclarations de Pat Gelsinger.

Intel prévoit des centaines de milliards de dollars d’investissements dans de nouvelles usines, aux États-Unis et en Europe, en partie pour soutenir sa nouvelle branche de fabrication de puces sous contrat.

Elle a également conclu un premier accord financier avec une société canadienne autour d’une expansion d’usine de 30 milliards de dollars en Arizona, lui accordant un revenu supplémentaire.

Par ailleurs, l’entreprise cherche à obtenir une partie des subventions du gouvernement américain, dans le cadre de la loi “Chips and Science Act” promulguée en août 2022. Cette loi vise à encourager la fabrication de puces sur le territoire national.

Intel traverse une mauvaise passe depuis plus d’un an maintenant. Les dirigeants considèrent que la société est tombée au plus bas avec ce trimestre et qu’elle ne peut que se relever durant les mois à venir. L’un des dirigeants d’Intel, David Zinsner, a déclaré aux investisseurs « prévoir une croissance séquentielle des revenus tout au long de l’année ».

Leurs prévisions pour les revenus sur le deuxième trimestre sont de l’ordre de 11,5 à 12,5 milliards de dollars, une très légère hausse par rapport au premier, mais tout de même une amélioration au vu des baisses enregistrées ces deux derniers trimestres.