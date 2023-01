Intel a publié, le 26 janvier, ses résultats financiers pour le dernier trimestre de 2022 et son bilan pour l’année financière. Avec un chiffre d’affaires en baisse de 20 % par rapport à 2021, 2022 n’aura pas fait de cadeaux à l’entreprise spécialisée dans la fabrication de semi-conducteurs. Dans un contexte économique difficile, frappé par l’effondrement du marché du PC, Intel peut seulement compter sur Mobileye, sa filiale de conception de système de conduite autonome, pour redresser la barre.

Une année noire pour Intel

Intel connaît son quatrième trimestre de recul d’affilée. Les recettes de la société au cours des trois derniers mois s'élèvent à 14 milliards de dollars, soit 32 % de moins qu’au dernier trimestre 2021. Sur l’année, Intel a récolté 63,1 milliards de dollars, bien loin des 79 milliards de dollars amassés en 2021. Elle présente également, pour le dernier trimestre, une perte nette de 664 millions de dollars. Des chiffres qui contrastent fortement avec les 4,6 milliards de dollars de bénéfices nets réalisés à la même période, l’année précédente. Malgré ces difficultés, Intel a dégagé un bénéfice net de 8 milliards de dollars en 2022, un déclin de 60 % par rapport à 2021.

Ces résultats (PDF) s’expliquent par un ralentissement de ses secteurs les plus importants. Les ventes provenant des divisions « Client Computing Group » et « Data Center and AI » ont chuté de 36 % et 33 %, respectivement, sur l’année glissante. Seuls Mobileye et les services de fonderies d’Intel enregistrent une hausse significative de 59 % et 30 % par rapport au dernier trimestre de 2021. Suite à ces révélations, l’action d’Intel a chuté de 9 %.

Intel traverse une mauvaise passe

Dans un appel avec les investisseurs, Pat Gelsinger, directeur exécutif du groupe, a déclaré que « nous avons trébuché, c’est vrai, nous avons perdu des parts de marché et notre élan ». Il a cherché néanmoins à rassurer en précisant que les résultats de l’entreprise devraient se stabiliser au cours de l’année.

Intel fait partie de ces sociétés à avoir profité de la pandémie, et des nouveaux besoins de télétravail, pour croître rapidement. Avec un retour à la normale des habitudes de travail, la demande pour ses services a chuté.

Pat Gelsinger a indiqué à l’agence de presse Reuters qu’ils « s’attendent à ce qu’aient lieu les plus importantes corrections d’inventaire jamais vues dans l’industrie ». Il ajoute que « cela affectera les prévisions du premier trimestre [2023] de manière significative ». En ce sens, Intel a décidé de ne pas partager ses prévisions pour le reste de l’année, évoquant « l’incertitude de l’environnement actuel ».