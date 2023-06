Micron Technology, société américaine spécialisée dans les puces mémoires, va investir 602 millions de dollars pour moderniser son usine d’emballage de semi-conducteurs basée à Xian, en Chine. Cette annonce du ...

Micron Technology, société américaine spécialisée dans les puces mémoires, va investir 602 millions de dollars pour moderniser son usine d’emballage de semi-conducteurs basée à Xian, en Chine. Cette annonce du 15 juin 2023 intervient quelques semaines après que Pékin ait lourdement sanctionné l’entreprise américaine. Le bras de fer entre le gouvernement chinois et Micron Technology ne fait que commencer.

Micron Technology continue d’investir dans son usine chinoise

Selon les informations de Bloomberg, le plus grand fabricant américain de puces mémoires va se doter de nouveaux équipements performants, et ainsi, améliorer sa chaîne de montage dans son usine chinoise. L’opération permettra de créer 500 emplois, portant ses effectifs dans l’Empire du Milieu à plus de 4 500 employés. Le directeur général du groupe américain, Sanjay Mehrotra, a déclaré que « cet investissement démontre l’engagement indéfectible de Micron envers ses activités et son équipe en Chine ».

Cet investissement prochain de Micron peut surprendre. En effet, en mars dernier, la Cyberspace Administration of China (CAC), le régulateur chargé de la cybersécurité en Chine, avait ouvert une enquête afin d’examiner l’ensemble des produits vendus par l’entreprise dans le pays. Si de base, il ne s’agissait que « d’une simple mesure réglementaire tout à fait ordinaire », la CAC a fourni une conclusion beaucoup plus sévère.

À la suite de ses investigations, l’administration affirme que les produits proposés par la société « présentent des problèmes potentiels pour la sécurité des réseaux relativement sérieux ». Elle a donc décidé de la sanctionner à cet égard. Micron Technology n’a désormais plus le droit de vendre ses puces mémoires aux opérateurs d’infrastructures chinois travaillant avec des données sensibles. Une sanction difficile pour l’entreprise américaine qui réalise un peu plus de 10 % de son chiffre d’affaires en Chine.

La Chine répond au durcissement des sanctions américaines envers ses entreprises

Pour les analystes, il ne fait aucun doute que ces restrictions envers Micron correspondent à une réponse aux sanctions américaines touchant les sociétés chinoises présentes sur l’Entity List, la liste noire des États-Unis. En octobre 2022, l’Administration Biden les a durcis, interdisant à la Chine d’importer des composants électroniques performants ou des machines permettant leur fabrication auprès d’entreprises américaines.

Parmi les entités chinoises touchées : Huawei, Yangtze Memory Technologies (YMTC), PXW Semiconductor Manufactory, ou encore le plus grand fabricant chinois de semi-conducteurs, Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC). Le duel entre le gouvernement chinois et l’entreprise s’inscrit plus que jamais dans la rivalité technologique qui oppose la Chine et les États-Unis.