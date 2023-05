La Cyberspace Administration of China (CAC), le régulateur chargé de la cybersécurité en Chine, a publié le 21 mai 2023, les conclusions de son enquête visant l’entreprise américaine spécialisée dans ...

La Cyberspace Administration of China (CAC), le régulateur chargé de la cybersécurité en Chine, a publié le 21 mai 2023, les conclusions de son enquête visant l’entreprise américaine spécialisée dans les semi-conducteurs Micron Technology. L’administration considère que les produits vendus par la société dans le pays peuvent devenir une menace pour sa sécurité intérieure sur le long terme.

Une enquête visant Micron Technology avait été lancée par la CAC

C’est à la fin du mois de mars 2023 que la Chine avait annoncé l’ouverture de son enquête contre Micron Technology. La CAC évoquait alors des raisons de sécurité nationale et affirmait qu’il s’agissait là « d’une simple mesure réglementaire tout à fait ordinaire ». Elle précisait par ailleurs que cette mesure visait « à protéger la sécurité de la chaîne d’approvisionnement pour les infrastructures d’information critiques ».

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

L’autorité a pris le temps d’examiner l’ensemble des produits vendus par l’entreprise en Chine. La CAC estime désormais que les produits proposés par la société « présentent des problèmes potentiels pour la sécurité des réseaux relativement sérieux ». Elle a donc décidé de la sanctionner à cet égard.

Un communiqué précise que « les opérateurs d’infrastructures travaillant avec des données sensibles en Chine devront arrêter d’acheter les produits de Micron Technology ». Une sanction qui peut être lourde de conséquences pour l’entreprise américaine. Spécialiste des puces mémoires, elle avait réalisé un peu plus de 10 % de son chiffre d’affaires dans le pays en 2022.

Micron ne baisse pas les bras et continue de discuter avec les autorités chinoises

Pour l’heure, aucune information ne permet de savoir si la décision prise par le régulateur chinois concerne également les ventes à l’étranger de ses puces produites en Chine. Une partie des produits Micron vendus sur le territoire chinois sont en réalité achetés par des entreprises étrangères. De ce fait, si la sanction ne concerne que les opérateurs chinois, Micron pourra continuer à produire en Chine sans difficulté. Dans le cas contraire, il s’agirait d’une véritable désillusion pour l’entreprise.

La firme a indiqué dans un communiqué qu’elle « évaluait la conclusion et réfléchissait aux prochaines étapes ». Micron ne semble pas baisser les bras puisqu’elle « continue à engager des discussions avec les autorités chinoises ». L’entreprise avait décidé, avant même de connaître la décision de la CAC, de nommer une nouvelle directrice générale pour ses activités en Chine, sans doute dans le but de bien paraître aux yeux des autorités du pays.

Le gouvernement chinois accompagne au maximum son industrie des semi-conducteurs

Cette enquête et cette sanction à l’encontre de Micron constituent les derniers rebondissements de la rivalité entre les États-Unis et la Chine dans le secteur des semi-conducteurs. En octobre dernier, l’Administration Biden a annoncé le durcissement des sanctions imposées à Pékin. De ce fait, de nombreuses entreprises chinoises n’ont plus la possibilité d’importer des composants électroniques performants ou des machines permettant leur fabrication aux sociétés américaines.

Huawei, Semiconductor Manufacturing International Co (SMIC), ou plus récemment Yangtze Memory Technologies (YMTC) et PXW Semiconductor Manufactory font toutes parties de l’Entity List. Le gouvernement chinois a sans doute mal digéré de voir certaines de ses pépites technologiques, être présente sur la liste noire des États-Unis. De ce fait, elle n’a pas hésité à contre-attaquer.

La Chine, pénalisée par les restrictions américaines et touchée par une affaire de corruption dans le milieu des semi-conducteurs, ne s’est pas laissée démonter. Elle a décidé de remodeler sa politique de subventions afin que son industrie puisse se relever. Si en 2022, 1,75 milliard de dollars ont été attribués à près de 200 entreprises chinoises, il est très probable que ce chiffre grimpe en 2023.