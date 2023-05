Amazon sonne la retraite d’un autre de ses services en Chine. Après avoir choisi de retirer progressivement son offre Kindle du marché chinois l’an dernier, le géant américain du e-commerce ...

Amazon sonne la retraite d’un autre de ses services en Chine. Après avoir choisi de retirer progressivement son offre Kindle du marché chinois l’an dernier, le géant américain du e-commerce annonce cette semaine qu’il y fermera prochainement son Appstore. Déployé dans l’Empire du milieu en 2011, le magasin d’application d’Amazon devait offrir au consommateur chinois une alternative à celui de Google pour les smartphones Android commercialisés dans le pays. 12 ans plus tard, et alors qu’Amazon semble également perdre de son influence en Inde, on apprend que cette alternative sera définitivement « abandonnée » le 17 juillet prochain en Chine.

S’il ne précise pas les raisons motivant ce retrait, Amazon assure par contre que son site officiel chinois « Amazon.cn » restera pleinement opérationnel, au même titre que ses autres services, dont Amazon Global Selling, Amazon Global Store, et Amazon Web Services (AWS) pour le Cloud.

Le marché chinois de plus en plus difficile pour les acteurs étrangers

La fermeture de l’Appstore d’Amazon a probablement à voir avec la législation chinoise, de plus en plus stricte à l’égard des entreprises étrangères. L’adoption de nouvelles règles, plus sévères, en lien avec l’usage des données et la confidentialité pénalise les géants occidentaux du web… qui doivent en outre faire avec la compétition féroce des acteurs locaux, favorisés par les autorités chinoises dans un contexte de tensions commerciales, stratégiques et politiques avec les États-Unis. Une situation qui nuit également à Microsoft, récemment contraint de fermer l’application LinkedIn qu’il avait lancée en Chine il y a moins de deux ans.

À noter qu’en dépit de leur maintien sur le marché chinois, les activités de e-commerce et de Cloud d’Amazon, ne sont pas particulièrement prospères dans le pays. En Chine, le e-marchand se classe en effet 12ème au rang des plus gros vendeurs en ligne, loin derrière certains ténors locaux comme Taobao ou JD.com selon les données de TMO Group. Quant à AWS il est classé seulement 5ème sur le marché chinois, avec 8,6 % de parts de marché en Chine sur le second semestre 2022, contre 31,9 % et 12,1 % de parts de marché enregistrées respectivement pour Alibaba et Huawei Technologies Co, fournisseurs de Cloud eux aussi.

Pour rappel, Amazon s’est surtout développé en Chine à partir de 2004, avec le rachat pour 75 millions de dollars du vendeur en ligne chinois Joyo.com. À cette époque les investissements étrangers en Chine pleuvaient, malgré les premières restrictions imposées par les autorités, principalement dans les secteurs où la croissance devenait incontrôlable. Comme le notaient Les Échos en août 2004, ce sont en effet plus de 38,4 milliards de dollars qui avaient été investis en Chine, seulement sur le premier semestre 2004, par des entreprises étrangères. Une dynamique qui semble aujourd’hui très lointaine.