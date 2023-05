PDD Holdings, la maison mère des plateformes d’e-commerce Pinduoduo et Temu, a déplacé son siège social depuis la Chine vers l’Irlande. Cette décision démontre l’ambition internationale de l’entreprise, mais constitue ...

PDD Holdings, la maison mère des plateformes d’e-commerce Pinduoduo et Temu, a déplacé son siège social depuis la Chine vers l’Irlande. Cette décision démontre l’ambition internationale de l’entreprise, mais constitue également une manière de se prémunir des répercussions de la guerre commerciale entre les États-Unis et l’Empire du Milieu.

Éviter les conséquences de la guerre commerciale

Compte tenu de l’immense succès de Pinduoduo en Chine, PDD Holdings a lancé, l’année dernière, la plateforme Temu en Amérique du Nord. Elle a été déployée dans plusieurs pays européens dont la France il y a quelques semaines. Ses débuts internationaux sont prometteurs et visiblement, PDD souhaite éviter tout frein à sa croissance.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

La société, qui est cotée en bourse aux États-Unis et jusqu’alors installée à Shanghai, a indiqué que Dublin était son « principal bureau de direction » dans un récent document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). En plus de faciliter la coordination des questions fiscales avec les pays européens et les États-Unis, cette initiative protège la société holding de possibles soucis réglementaires engendrés par la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine.

« Temu veut éviter les risques géopolitiques. Les États-Unis attaquent les entreprises chinoises et la situation ne fera que s’aggraver », commente Li Chengdong, fondateur de Dolphin, un groupe de réflexion axé sur la technologie à Pékin, au Financial Times. Dans une optique similaire, TikTok a déplacé son siège social depuis l’Empire du Milieu vers Singapour en 2020.

Temu cartonne outre-Atlantique

Les ambitions de Temu sont immenses. La plateforme souhaite faire de l’ombre à Shein, et repose d’ailleurs sur le même modèle économique, mais également à Amazon. Elle propose tous types de produits à prix cassés et pour l’heure, son histoire américaine est teintée de succès. L’entreprise a multiplié ses efforts pour conquérir de nouveaux utilisateurs, en achetant notamment un encart publicitaire au SuperBowl.

L’application de Temu a été installée plus de 50 millions de fois depuis son lancement en septembre 2022 outre-Atlantique. Il a fallu environ trois ans à Shein pour franchir ce cap. Elle est restée de longues semaines à la première place du classement des applis d’e-commerce dans le pays, devant Amazon. En outre, la valeur brute des marchandises, qui correspond au montant total des transactions effectuées sur la plateforme de Temu, est passée de 3 millions de dollars en septembre à 387 millions de dollars en mars, selon la société d’études de marché YipitData.

Son déménagement en Irlande peut également être le signe d’une ambition de cotation en bourse pour Temu, la localisation répondant davantage aux exigences des investisseurs. Pour rappel, Dublin est la ville européenne privilégiée des géants de la tech (Apple, Meta, Google, etc.) pour y installer leurs sièges sociaux, notamment car le pays offre des avantages fiscaux non négligeables.