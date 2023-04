Ce jeudi 20 avril, Twitter a commencé à retirer les badges bleus sur les comptes des personnalités publiques qui ne payent pas Twitter Blue. Le Twitter d’Elon Musk prend progressivement forme, et il n’est pas certain que tout le monde soit convaincu.

Il s’agit de l’une des priorités de l’homme d’affaires depuis son rachat du réseau social pour 44 milliards de dollars. La nouvelle version de Twitter Blue offre la pastille bleue de vérification, autrefois réservée aux célébrités, personnalités publiques et grandes marques, à chaque personne qui souscrit à l’abonnement. Celui-ci est proposé à 8 dollars via le Web et à 11 dollars sur smartphone, afin de contourner les commissions prélevées par Google et Apple sur leur magasin d’applications respectif.

Premièrement déployé en novembre puis retiré à cause de problèmes d’usurpation d’identité, le nouveau Twitter Blue a officiellement été lancé en décembre dernier. Il pourvoit plusieurs fonctionnalités supplémentaires, comme la possibilité d’éditer un tweet après publication, ainsi qu’une meilleure mise en avant dans les conversations sur la plateforme. Twitter a également introduit une offre spécifique pour les entreprises, établie à 1 000 dollars mensuels et 50 supplémentaires pour chaque compte affilié, par exemple pour les employés.

Fin mars, Elon Musk annonçait que l’ancien système de certification serait rendu obsolète prochainement, faisant perdre la fameuse pastille bleue aux personnalités publiques. Twitter a finalement confirmé que cette manœuvre débuterait officiellement ce 20 avril, faisant possiblement allusion à une blague sur le cannabis. Musk a une histoire particulière avec le nombre 420, notamment son tweet de 2018 sur la privatisation de Tesla à 420 dollars l’action, ainsi que son offre l’année dernière pour acquérir Twitter à 54,20 dollars l’action, note le Wall Street Journal.

Tomorrow, 4/20, we are removing legacy verified checkmarks. To remain verified on Twitter, individuals can sign up for Twitter Blue here: https://t.co/gzpCcwOXAX

Organizations can sign up for Verified Organizations here: https://t.co/YtPVNYypHU

— Twitter Verified (@verified) April 19, 2023