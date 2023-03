Twitter a annoncé ce 23 mars qu’il commencerait à supprimer d’ici la semaine prochaine les badges de vérification bleue pour les comptes non abonnés au service Blue. Avant même sa nomination en tant que PDG en octobre dernier, Elon Musk s’était montré hostile contre le système d’attribution des badges.

On April 1st, we will begin winding down our legacy verified program and removing legacy verified checkmarks. To keep your blue checkmark on Twitter, individuals can sign up for Twitter Blue here: https://t.co/gzpCcwOpLp

Organizations can sign up for https://t.co/RlN5BbuGA3…

— Twitter Verified (@verified) March 23, 2023