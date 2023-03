« Facebook ne sera jamais payant », répétait Mark Zuckerberg face à des rumeurs récurrentes dans les années 2010. C’est seulement en partie vraie désormais. Le même a annoncé l’arrivée d’une option de vérification de compte payante, Meta Verified, aux États-Unis le 17 mars sur le réseau social et Instagram après un test concluant en Australie et Nouvelle-Zélande.

C’est sur Instagram que Mark Zuckerberg a annoncé le déploiement progressif de Meta Verified aux États-Unis. Les utilisateurs américains peuvent d’ores et déjà s’inscrire à une liste d’attente pour « obtenir un badge, une protection proactive contre l'usurpation d'identité et un accès direct au support client », a rappelé le fondateur de Facebook.

Meta Verified est le pendant facebookien de Twitter Blue et de Snapchat +. À la différence du réseau social d’Elon Musk, les comptes déjà vérifiés pourront conserver leurs badges (le propriétaire de Tesla n’a toujours pas mis cette menace à exécution). Les utilisateurs de cette offre premium pourront également obtenir des autocollants inédits et étoiles pour soutenir d’autres créateurs de contenus.

La version américaine de Meta Verified légèrement allégée

La formule de Meta a été présentée il y a un mois et déployée en Australie et en Nouvelle-Zélande dans la foulée. L’expérimentation a été concluante sauf sur un point, qui ne sera pas disponible aux États-Unis, la mise en avant des comptes certifiés dans les recherches, commentaires et recommandations.

Un porte-parole de l’entreprise a confié à The Verge, « Nous avons entendu des commentaires selon lesquels le fonctionnement de cette partie de l'offre était source de confusion, nous prenons donc le temps d'explorer davantage sa valeur et d'apprendre avant d'envisager d'étendre ce composant en dehors de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande ».

Pour s’inscrire, les utilisateurs de Facebook et Instagram devront débourser, 11,99 dollars par mois via les plateformes web de Meta, 14,99 dollars via les applications mobiles. Une différence qui s’explique par les commissions récupérées par Google et Apple sur les achats in-app.

D’autres conditions sont à remplir comme avoir au moins 18 ans, une pièce d’identité avec photo est demandée, avoir l’authentification à doubles facteurs. Les utilisateurs premium ne pourront pas modifier le nom de leur profil, leur photo, leur date de naissance, sans repasser par une étape de vérification.

Une estimation de Bank of America table sur 12 millions d'abonnés payants à Meta Verified en 2024. Chez les concurrents ces offres peines à s'imposer. Selon un document interne, deux mois après son lancement, Twitter Blue comptait 300 000 abonnés. Snapchat+ connaîtrait un destin légèrement meilleur avec environ 2,5 millions de fidèles.