À son tour, Meta va proposer un abonnement payant pour Facebook et Instagram. Il permettra aux utilisateurs y souscrivant d’obtenir, entre autres, la fameuse pastille bleue à côté de leur identifiant.

Meta Verified sera plus cher sur iOS

Si l’accès aux réseaux sociaux a été gratuit pendant des années, les plateformes revoient leurs formules d’accès afin d’engranger de nouvelles sources de revenus, dans un contexte économique qui leur est défavorable. Après le lancement de Twitter Blue par Elon Musk, ainsi que de Snapchat+, Mark Zuckerberg a annoncé le déploiement de Meta Verified dans un post sur Facebook :

« Un service d'abonnement qui vous permet de vérifier votre compte à l'aide d'une pièce d'identité officielle, d'obtenir un badge bleu, de bénéficier d'une protection supplémentaire contre les usurpations d'identité et d'avoir un accès direct à l'assistance clientèle ».

Le dispositif vient d’ores et déjà d’être lancé en Australie et en Nouvelle-Zélande, et le sera dans d’autres pays prochainement. Il est accessible pour 11,99 dollars par mois, et 14,99 dollars mensuels sur iOS, Meta ayant décidé de faire comme Twitter et de facturer plus afin de compenser la taxe de 30 % prélevée par Apple sur tous les achats in-app. Mark Zuckerberg assure que ce nouveau système vise à « renforcer l'authenticité et la sécurité de nos services ».

Une période difficile pour Meta

Contrairement à Twitter, qui a également lancé un service pensé pour les entreprises, Meta Verified ne propose, pour le moment, qu’une seule formule. En outre, Zuckerberg explique que les comptes possédant déjà la pastille bleue, souvent des personnalités publiques, ne se la verront pas retirer.

Cette annonce intervient à une période compliquée pour Meta, qui a vu son chiffre d’affaires annuel baisser pour la première fois de son histoire, et qui a également dû réaliser une importante vague de licenciements après avoir embauché à foison durant la pandémie. En plus de la récession économique, l'entreprise est grandement affectée par l’App Tracking Transparency mis en place par Apple. L’année dernière, elle expliquait que cette mesure lui ferait perdre plus de 10 milliards de dollars en revenus publicitaires en 2022.

De son côté, Twitter Blue n’a, pour l’instant, pas rencontré le succès escompté par Elon Musk, tandis que Snapchat+ a séduit près d’1 million d’utilisateurs et est considéré comme une réussite.