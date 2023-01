Dans le cadre de l'affaire FTX liée à la chute de la plateforme d'échange de cryptomonnaies, les procureurs fédéraux auraient saisi le 20 janvier dernier, près de 700 millions de dollars à Sam Bankman-Fried (SBF), le fondateur de l'entreprise. Il s'agissait principalement d'actions Robinhood et d'argent placés sur des comptes bancaires détenus par SBF.

Nouvelle saisie d'argent par la justice américaine dans l'affaire FTX

En tout, 55 millions d'actions de Robinhood, une société américaine de services financiers, ont été réquisitionnées valant, à l'heure actuelle, 525 millions de dollars. Ont également été saisis environ 100 millions de dollars détenus par SBF sur quatre comptes ouverts à la Silvergate Bank, près de 50 millions de dollars déposés dans la Farmington State Bank et enfin, 20 millions de dollars investis dans ED&F Man Capital Markets.

Dans la même catégorie Semi-conducteurs : les résultats d’ASML en légère baisse malgré une forte demande

Selon les procureurs fédéraux en charge de l'affaire, les actions Robinhood détenues par SBF auraient été achetées à l'aide de fonds volés à des clients de FTX. L'intéressé a immédiatement nié avoir détourné les actifs de ses clients. Sur l'ordonnance de saisie validée par le tribunal du district Sud de New York étaient également évoqués trois comptes Binance appartenant à l'homme d'affaires. Pour l'instant, ils n'ont pas été saisis par la justice américaine, mais elle espère les retrouver.

Objectif : récupérer un maximum de fonds pour rembourser les clients et les créanciers

Depuis la faillite de FTX, la justice américaine tente de récupérer le plus de fonds possible appartenant à SBF, afin de rembourser les créanciers et les clients de FTX. Aux cinquante plus grands créanciers, FTX doit la somme de 3 milliards de dollars. Dans le but de rembourser les clients lésés, plus de 5 milliards de dollars ont été récupérés.

Titres financiers, cryptomonnaies facilement convertibles en argent liquide, monnaie fiduciaire, actions, comptes en banques. L'intégralité du patrimoine de SBF est scrutée par les liquidateurs qui n'hésitent pas à affirmer qu'une partie de son argent n'aurait pas été dépensée, mais bien conservée par le fondateur de FTX.

Dans l'attente de son procès, SBF a été libéré moyennant le paiement d'une caution de 250 millions de dollars. Il a profité de sa liberté conditionnelle pour écrire et publier sa version des faits dans un billet de blog. L'homme d'affaires a attaqué le patron de Binance, considérant qu'il a cherché à déstabiliser sa plateforme. Il affirme par ailleurs qu'il n'a rien volé à ses clients et qu'il n'a pas caché d'argent. Lors de l'ouverture de son procès, le 3 janvier 2023, SBF a plaidé non coupable, contrairement à deux de ses anciens collaborateurs : Caroline Ellison, l'ancienne directrice générale d'Alameda Research, et Gary Wang, l'ancien directeur technique de FTX.