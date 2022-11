C'est un débat qui ne date pas d'hier : les opérateurs télécoms européens veulent que les géants de la tech contribuent au développement des infrastructures Internet sur le Vieux continent.

La pression s'accentue sur les géants de la tech

En Europe, la bataille entre les grandes entreprises technologiques américaines et les sociétés de télécommunications semble atteindre son paroxysme. En effet, les groupes de télécoms font de plus en plus pression sur les régulateurs européens pour qu'ils envisagent de mettre en place un cadre réglementaire qui obligerait les géants de la tech à contribuer à une redevance. Leur objectif est d'obliger des géants comme Netflix ou Amazon à financer le développement les infrastructures dont ils se servent au quotidien en Europe.

Cette idée semble enfin recueillir un soutien politique. La France, l'Italie et l'Espagne font partie des pays qui se sont prononcés en sa faveur. La Commission européenne prépare une consultation sur la question, qui devrait être lancée au début de l'année 2023. Ce débat n'est pas nouveau. Depuis au moins dix ans, les télécoms tentent de convaincre les géants de la tech de contribuer à la modernisation des infrastructures du réseau.

Après la pandémie de Covid-19 en 2020, les échanges se sont intensifiés. Les responsables de l'Union européenne ont réellement cru que les réseaux allaient s'effondrer sous la pression des applications permettant aux gens de travailler à domicile et de regarder des films en boucle. En réponse, Netflix et Disney+ ont pris des mesures pour réduire la qualité des vidéos. Cela a tout de même permis de relancer le débat en Europe.

Dans une déclaration publiée le lundi 29 novembre, treize des principaux opérateurs télécoms européens demandaient aux grandes plateformes numériques de contribuer au financement des réseaux de télécommunications. Ils veulent alerter les dirigeants politiques sur un modèle qui ne peut être durable que si les géants de la tech contribuent de manière équitable aux coûts du réseau.

En mai 2022, la responsable de la concurrence de l'Union européenne, Margrethe Vestager, a déclaré qu'elle examinerait la possibilité de faire payer les coûts des infrastructures aux grandes entreprises technologiques. Meta, Alphabet, Apple, Amazon, Microsoft et Netflix représentent plus de 56 % de l'ensemble du trafic mondial de données en 2021. Les opérateurs européens investissent des sommes colossales dans les infrastructures pour soutenir la 5G et les réseaux de fibre optique (50 milliards d'euros).

Voilà pourquoi des voix s'élèvent pour demander une contribution aux géants américains qui consomment ces infrastructures. Le débat ne se limite pas à l'Europe. En Corée du Sud, les entreprises ont également fait pression sur les politiciens pour obliger les acteurs comme YouTube et Netflix à payer l'accès au réseau.