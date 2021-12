Le 29 novembre 2021, treize CEO des principaux opérateurs télécoms européens, ont publié une lettre ouverte dans laquelle ils « appellent les grandes plateformes technologiques à contribuer financièrement aux coûts de déploiement des réseaux de télécommunications ». Ils lancent ainsi un appel à destination des décideurs politiques.

Les opérateurs télécoms européens veulent que les géants du web les aident à financer le développement des réseaux

Dans cette déclaration, les treize opérateurs télécoms européens estiment que les grandes plateformes numériques « profitent des moyens mis en place, sans y contribuer ». En 2020, 52,5 milliards d'euros ont été investis dans le développement de nouveaux réseaux numériques en Europe. C'est un record. En France, la consolidation du réseau 5G se poursuit. L'Agence nationale des fréquences a identifié 17 559 sites considérés comme techniquement opérationnels, c'est à dire prêts à émettre et recevoir de la 5G.

Les opérateurs, dont Orange et Deutsche Telekom font partie, aimeraient que les géants du web (Netflix, Amazon, YouTube, Apple, Microsoft ou Meta), qui se développent grâce aux réseaux en place, les aident à financer les projets en cours sur la 5G ou la fibre optique. Des technologies qui sont indispensables à leur bon fonctionnement.

Dans la lettre publiée par les treize opérateurs télécoms européens, on peut lire ceci : « le rôle mondial de l'Europe ne peut se limiter à l'achat et à la réglementation des technologies construites par d'autres : nous devons créer les conditions nécessaires à l'essor des infrastructures et services numériques nationaux et fixer des normes mondiales auxquelles les autres peuvent aspirer ». Par ces mots, les grands patrons de Telekom Austria, Vivacom, Proximus, Telenor Group, KPN, Altice Portugal, Deutsche Telekom, BT, Telia, Telefonica, Vodafone, Swisscom et Orange veulent alerter les dirigeants politiques.

Il est temps de « rééquilibrer la relation entre les grandes plateformes et l'écosystème numérique européen »

Ils estiment notamment que « le développement du secteur des télécommunications reste une priorité, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des marchés. Il en va de l'intérêt stratégique de l'Union européenne et de ses citoyens ». Les opérateurs télécoms demandent un effort pour rééquilibrer la relation entre les grandes plateformes numériques et l'écosystème numérique européen. Selon eux, « une part importante et croissante du trafic sur le réseau est générée et monétisée par les grandes plateformes technologiques ».

Ils sont catégoriques sur le fait que ce modèle, qui permet aux citoyens de l'Union européenne de profiter des fruits de la transformation numérique, ne peut être durable que si les géants du web contribuent de manière équitable aux coûts du réseau. Ils concluent leur déclaration en insistant sur le fait que « l'Europe a besoin d'un secteur des télécommunications fort. Nous sommes prêts à aider les institutions à façonner un environnement politique qui accélère la numérisation au profit de tous les citoyens et entreprises européens ».