L’intérêt de TikTok et de sa maison mère ByteDance pour l’e-commerce n’est pas nouveau. En revanche, le projet de créer un système de chaîne d’approvisionnement aux États-Unis l’est. Une découverte de nos confrères d’Axios, basée sur les offres d’emploi du réseau social depuis environ deux semaines.

TikTok a choisi Seattle pour son centre logistique

Dans l’une des douzaines d’offres proposées, TikTok constate « Le secteur du commerce électronique a connu une croissance fulgurante ces dernières années et est devenu un espace très disputé entre les grandes entreprises Internet ». Pas de quoi réfréner le réseau social qui croit manifestement en ses chances de s’imposer dans le domaine, « Avec des millions d'utilisateurs fidèles dans le monde, nous pensons que TikTok est une plateforme idéale pour offrir une toute nouvelle et meilleure expérience du commerce électronique à nos utilisateurs ».

D’après ces offres, TikTok projette d’ouvrir un centre de traitement de commande mondial, probablement depuis les terres d’Amazon, Seattle. Les profils recherchés sont avant tout des logisticiens capables de travailler à l’international et de monter une chaîne d’approvisionnement à partir de rien.

La description de l’une des offres est éloquente, « En assurant l'entreposage, la livraison et le service client, notre mission est d'aider les vendeurs à améliorer leur capacité et leur efficacité opérationnelles, à offrir aux acheteurs une expérience d'achat satisfaisante et à assurer une croissance rapide et durable de TikTok Shop ».

TikTok ne dispose pas de son propre réseau de transporteurs et cela ne semble pas être à l’ordre du jour pour le moment. L’entreprise souhaite avant tout assurer un service après-vente et superviser le transport auprès de sous-traitants.

L’e-commerce séduit les réseaux sociaux

L’option shopping de l’application est testée aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni depuis 2021 avec Shopify. Les commerçants utilisant la plateforme, disposant de TikTok For Business peuvent ajouter un onglet dédié sur leur page.

À l’image d’autres réseaux sociaux, TikTok tente également de s’imposer avec des options d’achat en direct. Implanté avec succès en Asie, l’offre avoir plus de mal à conquérir les utilisateurs occidentaux. Une offre devrait arriver aux États-Unis d’ici les fêtes de fin d’année.

Le service chinois, en train de régler ses déboires avec les autorités américaines, pourrait devenir un challenger sérieux au tout-puissant Amazon. TikTok semble, en tout cas, croire en ses chances.