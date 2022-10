Après American Airlines et United Airlines, c'est au tour de Delta Airlines d'annoncer un investissement majeur dans le secteur des eVTOL. La compagnie américaine va investir 200 millions de dollars sur Joby Aviation pour développer un service de taxi aérien de grande ampleur.

Delta Airlines mise sur Joby Aviation

Joby Aviation fait partie des entreprises les plus avancées dans le domaine des eVTOL, ces petits avions électriques et autonomes de 5 places, qui décollent et atterrissent de manière verticale. La société a fait parler d'elle en février 2022 car l'un de ses aéronefs s'est crashé en Californie, sans faire de blessé. La semaine dernière, Delta Airlines a annoncé sa volonté d'investir 200 millions de dollars dans Joby Aviation, si la société parvient à franchir certaines étapes. Ensemble, les deux entreprises prévoient de lancer un service de transport « domicile-aéroport » à New York et Los Angeles, dans un premier temps.

Si tout se déroule comme prévu, Delta Airlines et Joby Aviation pourraient développer ce service dans plusieurs grandes villes aux États-Unis et au Royaume-Uni au cours des 5 prochaines années. Ce service domicile-aéroport existera en parallèle de celui de Joby (actuellement inexistant), qui vise à transporter des passagers des villes jusqu'aux aéroports. Selon le CEO de Joby Aviation, JoeBen Bevirt, un voyage de Manhattan à l'aéroport JFK, qui dure environ 1 heure en voiture ou en métro, ne prendrait que 10 minutes à bord d'un eVTOL, « avec en prime, une vue vraiment spectaculaire ».

Les deux entreprises n'ont pas donné de date précise pour le lancement de leur service, soulignant la longueur des processus réglementaires. Ils n'ont pas non plus révélé le prix du service, bien que Joby Aviation a toujours fait connaître sa volonté de le rendre accessible. Une date a tout de même été avancée de la part de la startup américaine : un premier service commercial pourrait voir le jour en 2024. Delta est la dernière grande compagnie aérienne à parier sur le secteur du eVTOL, dans l'espoir que les cieux des villes regorgent bientôt de petits véhicules ovoïdes fonctionnant sur batterie électrique.

En effet, la compagnie United Airlines a récemment dépensé 10 millions de dollars pour s'équiper en eVTOL auprès d'Archer Aviation. Même chose pour American Airlines qui a confirmé en juillet 2022 l’achat de 50 eVTOL auprès de Vertical Aerospace, dont le VX4 devrait être 100 fois plus silencieux qu'un hélicoptère et pouvoir voler à une vitesse maximale de 305 km/h. Selon le patron de Delta Airlines, Ed Bastian, a déclaré que l'investissement de sa compagnie se distinguait de ceux de ses concurrents, car la compagnie aérienne ne cherche pas à acheter les eVTOL de Joby Aviation, ni à exploiter son service toute seule.

Il explique que « nous ne cherchons pas à devenir un opérateur. Notre objectif est de travailler avec Joby Aviation qui sera notre opérateur. Toute notre attention et notre concentration seront vraiment sur l'expérience proposée aux clients et l'infrastructure aéroportuaire ».