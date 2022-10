La startup allemande spécialisée dans la fabrication des aéronefs à décollage et atterrissage verticaux électriques (eVTOL) a réalisé, jeudi 6 octobre, un vol d’essai à partir du premier “vertiport de mobilité aérienne avancée” (AAM) construit à l’aéroport de Fiumicino à proximité de Rome. Ce fut l’occasion pour la ville de démontrer à quoi ressemblerait un service de taxi volant entre l’aéroport et la capitale de l’Italie.

Quels étaient les objectifs de Volocopter à travers ce vol d’essai ?

Le vol d’essai a duré cinq minutes avec le taxi aérien biplace VoloCity. Il s’agit de l’eVTOL qui sera au cœur du futur service de taxi volant adapté aux milieux urbains de l’entreprise.

D’après le communiqué de Volocopter, le test a été mené avec l’autorisation de l’autorité de l’aviation et le contrôle du trafic aérien. L’opérateur humain aux manettes de l’eVTOL a montré de quoi était capable l’engin en réalisant un trajet à une vitesse d’environ 40 km par heure et d’une hauteur d’environ 40 mètres.

Volocopter voit grand concernant l’avenir des taxis volants. Plus tôt dans l’année, la startup allemande a levé près de 170 millions de dollars avec pour objectif d’accélérer le développement de eVTOL.

Une première pour le vertiport de Rome

Le premier vol d’essai de Volocopter a également permis d’inaugurer le vertiport de Rome. Il a été conçu dans le but d’accueillir des tests qui concernent les opérations en vol et au sol.

La start-up allemande décrit l’infrastructure du vertiport comme comprenant : « une zone d’approche et de décollage final (FATO) pour les opérations d’atterrissage et de décollage; une aire de stationnement; un hangar couvert de 20 x 20 x 6 mètres; diverses pièces, y compris un bureau, un entrepôt et un espace pour le chargement de la batterie ».

L’objectif de l’Italie, à travers son premier vertiport, est de donner l'exemple, à l’international, en matière de conception et de construction. Cette démonstration a aussi permis à Volocopter de présenter sa plateforme numérique VoloIQ. L’application s’occupera de tout : de la réservation à la gestion des opérations aériennes, et elle aidera à soutenir la mise à l’échelle de l’AAM dans les villes du monde entier.