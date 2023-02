Xpeng, start-up chinoise spécialisée dans les voitures électriques, se prépare à lancer son eVTOL après avoir obtenu un feu vert de l’administration chinoise le 30 janvier. L’avion électrique à décollage et atterrissage vertical pourrait être mobilisé pour des vols urbains touristiques et du transport médical.

Xpeng démarre avant la concurrence

La filiale de Xpeng, Aeroht, a obtenu un permis de vol spécial de Zhōngguó Mínyòng Hángkōng Jú, l’équivalent de la Direction générale de l'aviation civile en France. Cette autorisation permet à l’avion électrique, baptisé X2, de voler avec un pilote. L’entreprise prévoit de lancer un test à grande échelle pour accumuler des données avec l’espoir d’une future commercialisation.

Xpeng prend un avantage conséquent en devenant la première entreprise à obtenir une certification officielle en Chine. Pour l’entreprise, dans un communiqué, « l’octroi d'un permis de vol spécial au X2 marque une accélération du développement des voitures volantes et propulsera l’ensemble du secteur eVTOL vers l’avant. »

X2, décrit comme une voiture volante, est constitué d’un cockpit avec 4 hélices pouvant accueillir deux personnes. Le véhicule est conçu pour « les futurs vols urbains à basse altitude dont les trajets de courte distance comme les visites touristiques et le transport médical ». L’aéronef peut être utilisé en mode manuel avec un pilote ou de façon autonome. Il pèse 560 kg et peut voler jusqu’à 35 minutes, avec une vitesse de vol maximale de 130 km/h. Depuis son annonce en juin 2021, le modèle a effectué plus de 3 000 essais.

En octobre dernier, le X2 avait déjà reçu une certification officielle aux Émirats arabes unis et avait terminé un premier vol d’essai à Dubaï.

Aeroht a indiqué travailler sur une nouvelle génération de son modèle. Cet engin pourrait circuler à la fois sur la route, comme une voiture ordinaire, et voler. Il aurait aussi la possibilité d'être piloté de façon manuelle ou autonome.

Cette certification permet donc à Xpeng de poursuivre ses ambitions de diversification. L’année dernière a été décevante pour le constructeur automobile qui a réalisé la moitié de son objectif annuel de ventes selon Bloomberg. La start-up a alors repoussé son objectif de rentabilité en 2025, initialement prévu fin 2023. En l’espace d’un an, la valeur des actions de l’entreprise a plongé de 70%.

D’ici 2040, selon l’entreprise Morgan Stanley, le marché mondial des voitures volantes devrait atteindre les 1 500 milliards de dollars, soit trois fois plus que celui des voitures électriques aujourd’hui. Le ministère chinois des transports a d’ailleurs répertorié la recherche et le développement des eVTOL comme l’une des principales tâches de l’industrie sur les 13 prochaines années.