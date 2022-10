Les difficultés s’accumulent pour les entreprises de Jack Ma. Le géant du paiement mobile et filiale d’Ant Group, Alipay, ne figure pas sur la liste des entreprises de haute technologie de la ville de Shanghaï. En conséquence, elle pourrait perdre d’importantes subventions.

Ant Group et Alipay ciblées par le gouvernement chinois

Les ennuis ont débuté en novembre 2020 pour Ant Group, alors que la société s’apprêtait à réaliser une introduction en bourse historique. Au dernier moment, les autorités chinoises ont décidé de suspendre l’opération et de lancer une vaste reprise en main de tout le secteur technologique du pays, à commencer par les deux géants fondés par Jack Ma, les entreprises sœurs Ant Group et Alibaba.

Pour survivre, Ant Group a été forcé d’annoncer sa restructuration en holding financière, et a également décidé de se séparer de tous les dirigeants d’Alibaba dans le but de calmer les foudres de Pékin. Des changements ont en outre été opérés au sein même de l’application Alipay, où Ant Group a décidé de mettre l’accent sur la transparence. En plus de cela, Alibaba et Ant Group ont mis fin à leur accord de partage de données.

Nouveau revers pour l’entreprise

Nouveau coup dur pour Ant Group malgré ces nombreux efforts. Comme le rapporte le South China Morning Post, l’entreprise a été retirée d'une liste de sociétés de haute technologie à Shanghai. Mise en place en 2008 par deux ministères chinois, cette liste a pour objectif de promouvoir l'innovation et de moderniser la structure industrielle du pays. Les entreprises y figurant bénéficient notamment d’avantages fiscaux et doivent répondre à huit critères.

Parmi ceux-ci, les employés de la recherche et du développement (R&D) doivent représenter plus de 10 % de la masse salariale totale, tandis que les dépenses de R&D doivent représenter plus de 3 % des ventes si le chiffre d'affaires des entreprises dépasse 42,15 millions de dollars sur trois exercices financiers. Or, Alipay n'a pas atteint la somme exigée dans ses dépenses pour la recherche et le développement. Par conséquent, Ant Group risque de perdre d’importants avantages financiers.

C’est donc une mauvaise nouvelle pour la société qui espère encore pouvoir s’introduire en bourse, bien que sa valorisation ait chuté de manière assez conséquente depuis l’année dernière. Par ailleurs, Jack Ma envisage de céder le contrôle d’Ant Group, ce qui pourrait permettre d’apaiser les tensions avec Pékin tant le milliardaire est désormais conspué par les dirigeants chinois.