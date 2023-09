Le groupe chinois Ant Group a présenté son modèle d’intelligence artificielle dédié à la finance, le 8 septembre. L’entreprise a déjà commencé à tester son outil auprès du grand public ...

Le groupe chinois Ant Group a présenté son modèle d’intelligence artificielle dédié à la finance, le 8 septembre. L’entreprise a déjà commencé à tester son outil auprès du grand public et des professionnels du monde de l’assurance et de la gestion de patrimoine.

Un modèle de langage qui devrait servir à doper une multitude de services financiers

La société fondée par Jack Ma, considérée comme le premier groupe financier chinois, a mis au point un grand modèle de langage. Celui-ci a principalement été utilisé pour améliorer le robot conversationnel de l’entreprise du nom de Zhixiaobao dont le rôle consiste à répondre aux questions des clients en matière de finance. Une seconde application, créée pour l’occasion et baptisée Zhixiaozhu se présente sous la forme d’un assistant personnel pour accompagner les professionnels du domaine.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Selon les informations de Bloomberg, le système a été formé à l’aide de plusieurs centaines de milliards de paramètres. Aucun chiffre exact n’a été mis en avant. À titre de comparaison, d’après The Decoder, GPT-4, le dernier modèle de langage d’OpenAI, comprendrait environ 1 000 milliards de paramètres.

Ant Group prévoit également d’utiliser son nouvel outil pour faire de l’analyse de marché, pour former des investisseurs, pour expliquer des produits et services d’assurance aux clients, mais aussi pour vérifier les réclamations ou les contestations des clients mécontents. Pour l’heure, la firme teste ses deux applications sur ses plateformes de gestion de patrimoine et d’assurance.

Ant Group n’est pas la seule en Chine à pouvoir se lancer dans la course à l’IA générative

Depuis que l’Administration du cyberespace de Chine (CAC) a ouvert les vannes de l’IA générative, plusieurs dizaines d’entreprises chinoises ont obtenu le droit de proposer leur modèle au grand public. Ainsi, l’annonce d’Ant Group a été réalisée seulement un jour après que Tencent ait dévoilé ses ambitions en matière d’intelligence artificielle.

Le groupe technologique chinois dirigé par Pony Ma a dévoilé son modèle de langage du nom de Hunyan, affirmant que sa technologie était même meilleure que ChatGPT et Llama 2 de Meta dans plusieurs domaines : rédaction de longs textes, résolutions de problème mathématiques, faible taux de réponses erronées, etc. Pour l’heure, Tencent a décidé de réserver son outil pour les entreprises dans le but de les aider à concevoir des logiciels et applications en tout genre.

Outre Tencent, Baidu avec Ernie Bot, SenseTime et peut-être même ByteDance, la maison mère de TikTok, pourraient être les principaux concurrents d’Ant Group dans la course à l’IA générative.