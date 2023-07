Le gouvernement chinois s’apprête à infliger une très lourde amende à Ant Group, marquant ainsi la fin de sa vaste reprise en main du secteur technologique national. L’une des plus ...

Le gouvernement chinois s’apprête à infliger une très lourde amende à Ant Group, marquant ainsi la fin de sa vaste reprise en main du secteur technologique national.

L’une des plus lourdes amendes jamais infligées à une firme numérique dans le pays

Cette sanction signera la fin de plus de deux années très pénibles pour le géant chinois. Fin 2020, son introduction en bourse, qui s’annonçait comme la plus importante de l’Histoire, a été suspendue par Pékin après des remarques jugées déplacées par son fondateur Jack Ma.

Cet événement a marqué le début d’une campagne de régulation colossale en Empire du Milieu, faisant perdre des milliards d’euros de valorisation à certaines des entreprises les plus puissantes du pays. Didi Chuxing, équivalent de Uber, s’est vu infliger une amende de plus d’1 milliard d’euros. Alibaba, géant de l’e-commerce et entreprise sœur d’Ant Group, a quant à elle écopé d’une sanction record de 2,3 milliards d’euros. Elle s’est depuis scindée en six unités distinctes.

Selon des informations recueillies par Reuters, la Banque populaire de Chine (PBOC) devrait annoncer une amende d’1,1 milliard de dollars à l’encontre d’Ant Group dans les prochains jours. Il s’agira de l’une des plus importantes amendes infligées à une entreprise numérique dans le pays.

La fin d’une longue épopée pour Ant Group

Cette nouvelle étape devrait permettre à la société fintech d’obtenir sa licence de holding financière, un changement de statut qui lui a été imposé par Pékin pour pouvoir poursuivre ses opérations. Elle pourra rechercher la croissance et relancer ses projets d’entrée en bourse, avec une valeur qui devrait être bien moins importante qu’il y a trois ans.

Fondée par le milliardaire Jack Ma, qui a été contraint de céder le pouvoir de sa firme, Ant Group est spécialisée dans les services financiers et les moyens de paiement. Son application Alipay est prisée par des millions d’utilisateurs en Empire du Milieu.

Cette nouvelle amende devrait constituer une étape clé pour le secteur technologique chinois. Depuis quelques mois, le gouvernement a décidé d’atténuer son emprise sur ses entreprises afin de renforcer la confiance du secteur privé. La pandémie de Covid-19 a particulièrement affecté le pays, qui peine à se redresser en dépit de la levée des lourdes restrictions en œuvre tout au long de 2022.