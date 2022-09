Le 20 septembre 2022, Mark Zuckerberg a annoncé la signature d'un partenariat entre Meta et Salesforce. Cette collaboration tourne autour du service de messagerie instantanée Whatsapp qui sera exploité de différentes manières par Salesforce, l'éditeur américain de logiciels spécialiste de la relation client.

Un partenariat pour renforcer la proximité entre les entreprises et leurs clients

Dans un post Facebook, le PDG de Meta a succinctement présenté le partenariat entre son groupe et Salesforce. « Nous nous associons à Salesforce pour que toutes les entreprises qui utilisent leur plateforme puissent utiliser les messages WhatsApp Business pour répondre aux questions des clients, lancer des campagnes marketing et vendre directement depuis le chat », indique Mark Zuckerberg.

Dans un billet de blog, Matthew Idema, vice-président chargé de la messagerie pour les professionnels pour Meta, a donné plus de précisions quant à ce partenariat avec le propriétaire de Slack. Whatsapp sera mis à disposition de Salesforce pour que ses marques clientes puissent discuter avec leurs consommateurs plus facilement.

Cela permettra, par exemple, de relancer un client ayant mis un produit dans un panier, mais sans qu'il ait été acheté pour une raison ou une autre. Via Whatsapp, ce potentiel client sera contacté afin de savoir pourquoi il n'a pas procédé officiellement à l'achat, et si possible, lui proposer des promotions personnalisées ou des produits plus adaptés à ses besoins et ses envies.

Whatsapp sera inclus dans le CRM proposé par Salesforce à ses clients

Matthew Idema a précisé que ce partenariat permettrait aux clients de Salesforce d'accéder à son API WhatsApp Cloud. Avec cet outil, les entreprises pourront créer des expériences de messagerie et renforcer leur proximité avec leurs consommateurs. Le service de messagerie sera ainsi intégré à toutes les applications de Salesforce Customer 360, le CRM proposé par la firme.

Ce n'est pas la première fois que le groupe Meta collabore avec de grands groupes afin de leur fournir les fonctionnalités et services proposés par Whatsapp et sa version professionnelle. En Inde, l'application s'est associée à JioMart afin de proposer à ses utilisateurs de faire ses courses directement depuis Whatsapp. Au Brésil, la firme propose un annuaire d'entreprise directement intégré à la plateforme pour que les organismes puissent prendre contact plus facilement.