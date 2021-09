WhatsApp a lancé le test, mercredi 15 septembre, d’une nouvelle fonctionnalité, dans la ville brésilienne de São Paulo. Elle devrait fonctionner comme un annuaire et permettre aux utilisateurs de rechercher une entreprise directement dans l’application.

Concrètement, cette nouvelle fonctionnalité devrait permettre de trouver des magasins et autres sociétés proposant des services, par un annuaire situé dans l’application. Cette nouvelle fonction entre dans une stratégie de Facebook, propriétaire de WhatsApp, de développement du commerce électronique dans ses applications.

L'eCommerce n’a cessé de progresser pendant la pandémie. Pour ne pas manquer le wagon, Facebook tente de développer la vente au détail en ligne sur ses services. Ceci explique que Mark Zuckerberg a annoncé, en juin, que la partie boutique du réseau social arrivera bientôt sur WhatsApp. Ces nouveautés ne font que s’ajouter à une liste de plus en plus longue, sur laquelle figurent aussi des catalogues de produits et des paniers d’achats lancés récemment sur WhatsApp.

« Cela pourrait être […] la principale façon dont les gens démarrent un processus de commerce dans WhatsApp », a déclaré Matt Idema, vice-président de la messagerie cryptée de Facebook, à Reuters.

Il suffira aux utilisateurs d’appuyer sur « entreprises à proximité », pour voir apparaître une liste. Les utilisateurs pourront ainsi voir le profil complet des entreprises, et ces dernières pourront afficher leurs produits et les présenter. La prise de contact direct avec la marque sera aussi facilitée.

We’re kicking this off in São Paulo which is home to millions of small businesses. For those who aren't in São Paulo to try it out, here's what it looks like: pic.twitter.com/cMu9DwlUYw

— Will Cathcart (@wcathcart) September 15, 2021