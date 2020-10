WhatsApp, l’application de messagerie instantanée détenue par Facebook, évolue et offre désormais une fonctionnalité pour effectuer ses achats. C’est une grande nouvelle pour les entreprises. Comme l’explique TechCrunch, les professionnels vont pouvoir vendre leurs produits directement depuis WhatsApp et cela pourrait bien être une petite révolution.

Prêts à réaliser vos achats sur WhatsApp ?

Derrière cette mise à jour, il est évident que Facebook souhaite que ses utilisateurs passent plus de temps sur son application en leur permettant de réaliser leurs achats sans même avoir à quitter WhatsApp. L’entreprise a publié cette vidéo promotionnelle pour mettre en avant cette nouvelle fonctionnalité :

Selon les informations dévoilées par WhatsApp, tout sera très simple pour réaliser des achats sur l’application. L’utilisateur aura simplement à envoyer un message à une entreprise pour lui faire part de sa demande. Celle-ci pourra lui répondre par un lien vers un catalogue de produits. Logiquement , le consommateur pourra ensuite ajouter des articles à son panier et les acheter directement depuis l’application.

Depuis le lancement de WhatsApp Business en 2018, la plateforme de messagerie compte environ 50 millions d’entreprises et 175 millions d’utilisateurs leur envoient des messages régulièrement. Avec sa base de 2 milliards d’utilisateurs, l’entreprise est convaincue qu’une telle fonctionnalité va forcément intéresser. Le groupe Facebook fait de grands efforts pour étendre ses fonctionnalités d’achat à travers ses applications. On pense notamment au récent lancement de Facebook Shops.

Un pas de plus vers le modèle de super application

Dans sa mise à jour, WhatsApp indique que les commerçants pourront ajouter des boutons « acheter » à plusieurs endroits, pour faire venir les utilisateurs sur le chat. On peut également lire ceci : « nous voulons faciliter l’intégration de ces fonctionnalités par les entreprises dans leurs solutions commerciales existantes. Cette nouvelle fonctionnalité est aussi là pour aider de nombreuses petites entreprises qui ont été très touchées par la pandémie et la crise économique ».

Si WhatsApp Pay n’est pas encore disponible sur l’application, ce moyen de paiement a pourtant déjà bien été testé au Brésil il y a quelques mois avant que le gouvernement du pays ne suspende les tests. La banque centrale du pays latino-américain déclarait en juin que : « nous prenons la décision de préserver un environnement concurrentiel adéquat dans le domaine des paiements mobiles et de garantir le fonctionnement d’un système de paiement qui soit interchangeable, rapide, sûr, transparent, ouvert et bon marché « .

C’est certainement une question de mois, mais WhatsApp finira par proposer sa solution de paiement intégrée, cela ne fait pas de doute. Cette nouvelle fonctionnalité rapproche un peu plus l’application de son équivalent chinois : WeChat. Une super application avec laquelle il est possible de tout faire : jouer, payer, acheter, regarder des vidéos, écrire à ses proches, etc.