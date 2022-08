Fin juillet 2022, YouTube a lancé aux États-Unis, une page d'accueil dédiée uniquement aux podcasts disponible sur la plateforme afin de les mettre en avant. Alors que Spotify ou Apple Podcasts proposent déjà aussi des formats vidéo, la création d’un espace dédié sur YouTube remet simplement l’église au milieu du village.

Une page d'accueil dédiée aux podcasts sur YouTube en test aux États-Unis

La nouvelle page d'accueil dédiée aux podcasts se présente comme la page Explorer, qui a pour but de proposer les vidéos tendances du moment. Il est possible d'y retrouver les mêmes catégories, à savoir Tendances, Jeux vidéo, Actualités, etc. qui permettent de présenter les podcasts disponibles. Déjà évoquée en avril dernier, cette page voit ainsi le jour sur l'URL « youtube.com/podcasts ».

Selon 9to5Google, la page dédiée aux podcasts sur YouTube, uniquement accessible aux États-Unis à l'heure actuelle, est en cours de déploiement et devrait arriver dans d'autres pays prochainement. La page est disponible sur le site internet de YouTube ainsi que sur son application et reste très simpliste à ce stade. On y retrouve les fameux carrousels, caractéristiques de YouTube, permettant de faire défiler un certain nombre de podcasts.

Contacté par TechCrunch, YouTube a confirmé que cette nouvelle fonctionnalité était en phase de test aux États-Unis dans le but de l'améliorer et ainsi proposer une page plus fournie. « La page à destination des podcasts sur YouTube aide les utilisateurs à explorer de nouveaux épisodes de podcasts, émissions et créateurs populaires, ainsi qu’à recommander des podcasts divers et variés », précise un porte-parole de la firme.

Profiter de l'essor du podcast vidéo et de sa forte audience

Progressivement, YouTube se tourne vers le monde de l'audio, lui qui domine le monde de la vidéo depuis de nombreuses années. Avec l'augmentation du nombre d'écoutes de podcasts, YouTube semble vouloir emboîter le pas et proposer des fonctionnalités pour que ses utilisateurs puissent écouter des podcasts qui leur plaisent.

En mars 2022, Cumulus a réalisé une étude mettant en avant le fait que YouTube surpassait déjà Apple Podcasts et Spotify dans le nombre d'écoutes de podcasts, notamment grâce à l'essor des podcasts vidéo et à la facilité d'utilisation de YouTube, déjà présent dans les foyers et sur les appareils connectés depuis 2005.

En 2021, sur les 28,8 milliards de dollars de bénéfices engrangées par YouTube, seul 1 milliard de dollars provenait du marché du podcast. Pour la plateforme, l'objectif sera de faire grossir ce chiffre en proposant plus de contenus et par conséquent, plus de fonctionnalités en lien avec les podcasts. De plus, YouTube souhaite attirer des podcasters quitte à les payer gracieusement pour qu'ils proposent leurs contenus sur sa plateforme.

De son côté, Spotify travaille également pour améliorer l'expérience utilisateur autour des podcasts : lancement des podcasts vidéo, rachat de la start-up Podz afin de faciliter la découverte de podcasts, retranscription automatique, etc.