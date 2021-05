Depuis de nombreuses années, Spotify mise un grand nombre de ses investissements dans le secteur des podcasts. La firme suédoise vient d’ailleurs d’annoncer l’arrivée des sous-titres automatiques pour ce format audio d’ici à quelques semaines. Grâce à cette fonctionnalité, l’objectif est simple : rendre son service de streaming encore plus accessible et inclusif sur son application Android et iOS.

L’accès aux podcasts pour tous sur Spotify

Mardi 18 mai, Spotify a fait part de plusieurs changements visant à améliorer l’expérience utilisateur. Pour cela, le service de streaming musical a annoncé dans un billet de blog l’arrivée de nouvelles options d’accessibilité de son application mobile. Trois nouveautés vont ainsi voir le jour dans les semaines à venir : « des boutons offrant une meilleure lisibilité, des options de redimensionnement du texte et une version bêta pour les transcriptions de podcasts ».

Pour commencer, Spotify annonce avoir amélioré les boutons de son application en modifiant les couleurs, la mise en forme du texte ou encore la taille de ces deniers. Le service précise ainsi vouloir « permettre aux utilisateurs malvoyants et non voyants de repérer plus facilement » ces éléments. Second point, l’application mobile peut désormais ajuster automatiquement la taille de son texte en prenant en compte les paramètres du système. La fonctionnalité est pour le moment uniquement disponible sur iOS.

Dernier point et non des moindres : la retranscription automatique sous forme de texte des podcasts. Avec l’arrivée de cette fonctionnalité, Spotify envisage de devenir plus accessible en permettant aux auditeurs de lire le contenu d’un podcast. Pour le moment, seules les productions originales et exclusives de la plateforme sont sous-titrables à travers une bêta limitée sur iOS et Android. À terme, l’objectif est de rendre cette retranscription disponible sur l’ensemble des podcasts présents sur Spotify. Grâce à cette fonctionnalité, les podcasts deviendront beaucoup plus accessibles pour les personnes sourdes ou malentendantes, mais permettront aussi à des auditeurs curieux de découvrir des contenus produits dans des langues étrangères.

Durant le premier trimestre 2021, Spotify a comptabilisé 158 millions d’abonnés payants. L’année en cours promet un grand tournant pour la plateforme avec notamment l’arrivée prochaine d’un abonnement hi-fi. L’heure est aussi aux changements avec notamment le déploiement de nouvelles options de partages, de podcasts payants ou encore de l’implémentation complète de son service sur l’application Facebook.