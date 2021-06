À la fin du mois de mars, Spotify a fait l’acquisition de Betty Labs, éditeur d’une application de type Clubhouse spécialisée dans les salons audio sportifs et baptisée Locker Room. Un peu plus de deux mois plus tard, la firme de streaming audio suédoise a revu la plateforme à sa sauce en renommant le service Spotify Greenroom et en mettant en avant la création de salons audio dans les domaines du sport, de la musique et de la culture. L’heure est désormais au rachat d’une nouvelle start-up par Spotify. L’entreprise vient en effet de faire l’acquisition de Podz pour améliorer la découverte de podcasts.

Podz va améliorer la section Podcasts de Spotify

Le monde des plateformes de podcast s’engage dans une année pleine de changements. Au cours de la semaine, Apple a par exemple lancé des abonnements payants pour Apple Podcasts. Spotify y réfléchirait de son côté tandis que Facebook se préparerait à accueillir le format audio des podcasts sur son réseau social dans les prochains mois.

Outre cet engouement, Spotify continue de vouloir innover dans ce secteur en plein essor. Après avoir annoncé le développement d’une fonctionnalité de retranscription automatique des podcasts, le rachat de Podz promet en effet de belles nouveautés pour ce format audio. La technologie développée par l'entreprise permet de permet de générer des extraits de podcasts, rendant bien plus simple la découverte de nouveau contenu pour les utilisateurs.

Annoncée le jeudi 17 juin, l’acquisition de cette start-up par Spotify est un investissement « pour créer et développer la meilleure (et la plus personnalisée) expérience de découverte de podcasts au monde ». Avec Podz, le service de streaming audio va ainsi profiter d’ingénieurs et de designer pour l’« aider à rendre cette expérience encore meilleure ».

« Grâce à une technologie de machine learning de pointe, Podz génère des clips de haute qualité qui permettent aux utilisateurs de visualiser les moments clés des épisodes de podcast, ce qui les encourage à découvrir et à écouter de nouveaux podcasts », explique Spotify. De ce fait, l’entreprise annonce vouloir « intégrer la technologie de Podz dans l’expérience Spotify » et ajoute que les utilisateurs pourront en profiter « avant la fin de l’année ».