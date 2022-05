Alors qu’il n’en est même pas encore officiellement propriétaire, Elon Musk envisage déjà de remettre Twitter sur le marché d’ici 3 ans. D’après les informations du Wall Street Journal publiées le 4 mai, il l’aurait annoncé aux représentants de sociétés de capital-investissement qui pourrait l’aider à acquérir le réseau social.

Il s’agit d’une stratégie assez classique pour ce type d’entreprise : racheter une société mal en point, la remettre d’aplomb, souvent au grand dam des salariés, puis la remettre sur le marché au bout de 5 ans.

Ce serait manifestement la stratégie d’Elon Musk pour Twitter. Ce dernier a sollicité des investisseurs qui pourraient participer à sa part des 44 milliards de dollars nécessaire. Une partie de la somme sera récupérée sous forme de prêt et le milliardaire a promis de sortir de sa poche 21 milliards de dollars. Il a déjà commencé à retirer des actions Tesla pour réunir le magot, mais cherche manifestement d’autres moyens de se financer.

Selon le Wall Street Journal, des sociétés de capital-investissement seraient déjà intéressées. Ce plan sous trois ans d’Elon Musk a tendance à s’assurer de l’investissement du milliardaire dans sa future nouvelle entreprise.

Ce dernier a déjà donné plusieurs pistes pour améliorer la rentabilité du réseau social. Il a évoqué une baisse du salaire du Conseil d’administration et des cadres dirigeants de l’entreprise. Des rumeurs courent sur de potentiels licenciements. Le milliardaire a également évoqué la possibilité de faire payer certains comptes, les commerciaux ou gouvernementaux…

Twitter will always be free for casual users, but maybe a slight cost for commercial/government users

— Elon Musk (@elonmusk) May 3, 2022