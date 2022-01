Dans une vidéo publiée le 29 décembre 2021 sur YouTube, Hyundai montre comment ses ingénieurs ont réutilisé les pièces de la Ioniq 5 pour fabriquer un purificateur d'air.

Hyundai transforme un véhicule test en purificateur d'air

Chaque véhicule est le fruit d'un long processus de développement durant lequel de nombreux prototypes sont fabriqués pour finalement ne jamais prendre la route. Des véhicules tests, qui permettent d'élaborer le modèle définitif. Les constructeurs automobiles doivent se poser la question de leur recyclage.

Que deviendront les dizaines de prototypes fabriqués pour réaliser des tests avant qu'une version finale ne soit arrêtée ? Même s'il est difficile de répondre précisément à cette question pour le moment, le recyclage des pièces et des batteries est évidemment à l'ordre du jour.

Pour éviter de détruire un prototype de plus, les ingénieurs de Hyundai ont décidé qu'ils allaient le transformer. C'est de cette idée qu'est né le « Ioniq 5 Rebirth », un purificateur d'air fabriqué avec des pièces recyclées du véhicule. Pour y parvenir, les ingénieurs ont utilisé les pièces d'un véhicule test du modèle Ioniq 5 de Hyundai, comme vous pourrez le découvrir dans la vidéo publiée par le constructeur automobile.

Une nouvelle manière de recycler plus intelligemment ?

On y découvre comment les ingénieurs coréens ont désossé le véhicule pour le transformer. Ils ont notamment utilisé le ventilateur de refroidissement, les panneaux de porte, les feux arrière à LED, le logo Ioniq 5 et évidemment le système de filtration. Une roue en alliage de 20 pouces a été placée sur le haut du purificateur d'air, ce qui signifie qu'il est certainement très grand.

Si les batteries des véhicules électriques sont déjà recyclables, cette nouvelle expérience est intéressante. Elle pourrait ouvrir la voie à une nouvelle forme de recyclage, plus globale et plus intelligente. C'est un excellent moyen de redonner vie à une voiture n'a plus d'utilité. La transformation en purificateur d'air n'est pas anodine. C'est un sujet qui est cher à Hyundai. En effet, le constructeur sud-coréen affirme que le Nexo, un SUV doté d’une pile à combustible à hydrogène, est capable de purifier l’air en roulant.