Tenstorrent, start-up spécialisée dans les puces liées à intelligence artificielle a annoncé jeudi 3 août avoir levé 100 millions de dollars. Cette opération a été menée par deux géants de l’industrie tech : le groupe coréen Hyundai et le fonds d’investissement de Samsung.

Tenstorrent, une start-up entre RISC-V et IA

Depuis sa création en 2016, Tenstorrent connaît une ascension discrète, mais fulgurante. L’entreprise est experte dans la conception et la production de puces qui intègrent des architectures innovantes, destinées à accélérer des tâches d’apprentissage automatique et d’IA. Elle est notamment reconnue pour sa puce de processeur, qui utilise RISC-V, une architecture open-source. Cela signifie qu’à terme, Tenstorrent pourra vendre des licences aux autres entreprises pour qu’elles créent leurs propres puces dédiées à l’IA. LG s’est déjà laissé séduire par l’idée.

La présence de Jim Keller est un atout supplémentaire pour la start-up. Véritable vétéran du secteur, l’ingénieur a mis ses compétences aux services d’AMD, Apple ou encore Tesla. En 2021, il pose finalement ses valises chez Tenstorrent en tant que CTO, avant d’être nommé directeur général.

La jeune pousse a tout pour plaire aux investisseurs : elle est une entreprise prometteuse, dirigée par l’un des experts les plus renommés de l’industrie, et s’appuie sur deux technologies en vogue : l’IA et le RISC-V. En outre, sa valorisation s’élève déjà à plus d’un milliard de dollars.

Il n’en fallait pas plus pour convaincre les grands groupes de la tech. Tenstorrent vient de lever 30 millions de dollars auprès de Hyundai Motor Group. Sa filiale Kia a, elle, injecté 20 millions de dollars supplémentaires. De son côté, le fonds d’investissement de Samsung a investi 50 millions de dollars. D’autres investisseurs sont venus compléter l’opération. Au total, la start-up a réalisé un tour de table de 100 millions de dollars.

« Le groupe compte tirer parti des technologies de haute performance et de l’expérience de Tenstorrent pour développer conjointement des semi-conducteurs optimisés tout en renforçant ses propres capacités technologiques », a précisé Hyundai dans un communiqué. Les semi-conducteurs qui seront développés devraient être utilisés pour concevoir des processeurs (CPU) et des unités de traitement neuronal (NPU), aussi appelées “accélérateurs d’intelligence artificielle”. In fine, les composants conçus avec Tenstorrent pourraient, par exemple, être utilisés dans les voitures autonomes de la marque.

Avec cette levée de fonds colossale, l’entreprise canadienne prévoit d’accélérer le développement de toutes ses innovations et la conception de ses puces d’IA pour, ainsi, continuer sur sa bonne lancée.