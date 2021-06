Dans un billet de blog publié le 8 juin, Microsoft a annoncé le lancement de trois nouvelles fonctionnalités vocales sur l’application iOS d’Outlook, elles seront bientôt déployées sur Android également. « Ces nouveaux outils vocaux améliorés par l'IA contextualisent rapidement vos demandes vocales et fournissent une réponse rapide, ce qui rend le travail en déplacement plus facile et plus naturel », explique la firme de Redmond.

Depuis 2019, il est déjà possible d’écouter les mails reçus dans sa boîte de réception Outlook, Microsoft a désormais décidé d’étoffer cet aspect de son application. Ainsi, les utilisateurs peuvent maintenant effectuer différentes requêtes par simple commande vocale. Un nouveau bouton baptisé « Use Voice » en anglais apparaît en haut à droite de l’application, et permettra de demander à Cortana, par exemple, quand est son prochain rendez-vous, ou même d’en programmer un.

En plus de cela, il est possible de rechercher un mail spécifique d’une simple commande vocale, et même de dicter un message que l’on souhaite envoyer. Avec ces nouvelles fonctionnalités, Microsoft veut apporter des solutions aux changements profonds qui sont actuellement en train de s’opérer dans le monde du travail. La firme explique :

« Comme les régions du monde entier s'ouvrent et passent d'un modèle à distance à un modèle hybride où les gens travaillent ensemble dans un large éventail de scénarios - à distance, sur place et en déplacement - il est essentiel que nous trouvions de nouvelles façons d'aider les gens à se connecter et à accomplir des tâches sur des appareils mobiles avec des expériences qui aident à être aussi productif que sur son PC, mais qui sont conçues pour les capacités et les limites uniques d'un appareil mobile ».

Elle précise en outre que « le nombre d'e-mails délivrés aux clients du secteur commercial et de l'éducation en février 2021, par rapport au même mois de l'année précédente, a augmenté de 40,6 milliards ».

À travers ces nouvelles fonctionnalités, la firme de Redmond continue de faire de Cortana un assistant personnel dédié à améliorer la productivité des travailleurs. En effet, Microsoft a récemment suspendu les applications Cortana pour iOS et Android en reconnaissant que la concurrence avec Alexa et Google Assistant était trop rude.