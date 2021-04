Dans sa récente étude Work Trend Index, Microsoft soulève plusieurs grandes tendances de notre nouveau mode de travail. Selon la firme de Redmond, ce mode hybride, majoritairement composé de télétravail pour la plupart d'entre nous, peut offrir un avenir meilleur aux travailleurs du monde entier. Cependant, pour que la transition se fasse dans de bonnes conditions, l'étude montre qu'il faut aller plus loin dans le bien-être des travailleurs. Avec Outlook, Microsoft pousse les télétravailleurs à prendre des pauses.

Plus de pauses quotidiennes grâce à Outlook ?

Dans son étude, Microsoft révèle un élément crucial que les professionnels des ressources humaines doivent absolument avoir à l'esprit : "l'augmentation du travail à distance met en péril notre bien-être". Selon le géant américain, la surcharge numérique est réelle et quelque chose doit changer pour éviter de passer à côté d'une transition nécessaire. Selon le rapport de Microsoft, l'augmentation des réunions accentue le stress des télétravailleurs et "rend plus difficile la concentration et l'engagement".

La solution est pourtant toute simple : un petit laps de temps de pause entre ces réunions permettait d'y remédier. Un sujet que connaît bien Amazon... En effet, le géant américain est en proie à un procès pour avoir privé ses salariés de pauses. C'est pour cette raison que Microsoft a décidé d'adapter Outlook, un outil utilisé par des dizaines de millions de télétravailleurs, en offrant la possibilité de bloquer des temps de pause. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, un employeur va pouvoir définir des temps de pause de manière automatique pour l'ensemble de ses équipes.

Le temps passé en réunion sera légèrement raccourci mais tout est personnalisable : vous pourrez notamment choisir si la pause se situe au début ou à la fin des réunions. Évidemment, vous pourrez définir le temps de la pause : 5 minutes, 30 minutes ? À vous d'en décider. Les salariés auront la main sur ce paramètre. Ils pourront ainsi le modifier ou le personnaliser pour allonger ou raccourcir leur temps de pause si nécessaire. Une notification sera envoyée aux télétravailleurs pour les informer de cette nouvelle fonctionnalité.

Dans ce même objectif de bien-être au travail, Microsoft lance Viva

Parallèlement au lancement de ce nouveau paramètre, Microsoft lance une nouvelle plateforme pour tenter aussi d'améliorer le bien-être des salariés. Microsoft Viva est une plateforme directement intégrée dans Teams qui propose plusieurs fonctionnalités aux télétravailleurs. On retrouve par exemple une fonction de réflexion pour prendre le temps d'analyser votre quotidien. Une autre fonction permet de faire des éloges à vos collègues. L'idée est de créer des habitudes de partage de gratitude pour une meilleure collaboration et une plus grande reconnaissance du travail accompli.

Microsoft est convaincu que ce sont tous ces petits détails qui feront une grande différence. On peut lire ceci dans le Work Trend Index : "nous espérons que cette étude vous aidera à orienter votre organisation vers l'avenir du travail hybride - et nous avons certainement d'autres idées à vous proposer. Nous sommes convaincus que les pauses entre les réunions contribuera à réduire la surcharge numérique et, en retour, à créer de meilleurs résultats et un environnement de travail plus sain pour vos employés et votre organisation pour les années à venir".