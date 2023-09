Cela nous est tous déjà arrivé : une mauvaise manipulation sur notre clavier ou un problème informatique et nos fichiers, e-mails et documents ont complètement disparu ou se retrouvent gravement corrompus. Notre rythme cardiaque s’accélère et une question nous envahit : comment les récupérer ? Une seule réponse : utiliser un logiciel de récupération de fichiers. Parmi ceux qui ont réussi à se bâtir une réputation solide, il y a Stellar Repair for Outlook. Comme son nom le suggère, il s’agit d’un logiciel puissant conçu pour réparer les fichiers de données corrompus ou endommagés d’Outlook. Il peut réparer les fichiers PST et OST (dossiers de stockage d’Outlook) en restaurant les e-mails, les contacts, les calendriers, les tâches et autres éléments importants.

Un logiciel qui couvre une large palette de cas d’usage

Plusieurs cas de figure peuvent être à l’origine de la perte de fichiers Outlook, le plantage du système en étant l’un des plus récurrents. Le service de messagerie peut se bloquer à cause d’une défaillance matérielle, d’un problème du système d’exploitation ou encore d’une panne de serveur. Pour restaurer les fichiers PST, un puissant logiciel de récupération est requis, à l’image de Stellar Repair for Outlook. Grâce à celui-ci, il est possible d’analyser en quelques clics des fichiers PST volumineux et de les récupérer comme si rien ne s’était passé. Cela vaut également pour les contenus protégés par mot de passe.

Les capacités de Stellar ne s’arrêtent pas là. En cas de suppression accidentelle d’e-mails importants ou de pièces jointes, pas de panique. L’outil vous permet de récupérer les fichiers de votre boîte de réception, dont ceux du dossier « Éléments supprimés ». Autant dire que c’est une solution simple pour revenir en arrière et éviter les sueurs froides !

Peu importe la raison pour laquelle vos fichiers ont été abîmés, corrompus ou supprimés, il est possible de les récupérer quasi instantanément grâce à la puissance de Stellar Repair for Outlook. Que vous utilisiez la messagerie pour votre usage personnel ou professionnel, vos données peuvent être réparées et retrouvées. Le logiciel récupère rapidement tous les éléments de votre boîte mail, à savoir les messages, les documents, les contacts, les notes et les rendez-vous inscrits dans votre calendrier, et les restaure dans un nouveau fichier PST. En quelques clics, vous l’importer dans Outlook, et le tour est joué. Toutes vos données sont accessibles à nouveau et vous pouvez reprendre là où vous vous étiez arrêté.

Stellar Repair for Outlook : Prévisualisation des données et fonctionnalités de filtrage pour une récupération sélective

Ce sont toutes les fonctionnalités pratiques dont s’arment Stellar Repair for Outlook qui font la différence. Au moment de récupérer vos données, la solution vous affiche un aperçu de vos données en forme d’arbre. De cette façon, vous pouvez visualiser rapidement les éléments qui sont récupérables ou non, et sélectionner ceux que vous souhaitez lors de la prévisualisation. La fonctionnalité de filtre est particulièrement pratique pour inclure ou exclure des contenus. Vous pouvez par exemple filtrer les e-mails provenant d’adresses spécifiques ou reçus lors d’une plage horaire précise.

Une fois cela fait, vos fichiers peuvent être exportés dans le format de votre choix : PST, EML, MSG, RTF, HTML et PDF. Vous pouvez ainsi les lire via différents dispositifs, comme le lecteur PDF ou les navigateurs web. Dans le cas où vous avez opté pour le format PST, il est même possible de les envoyer directement vers Office 365 ou le Serveur Live Exchange.

Avec des fonctionnalités si précises et une telle facilité d’utilisation, on comprend rapidement pourquoi Stellar Repair for Outlook est en tête de liste des logiciels de récupération de fichiers. La solution est un allié indispensable pour tout utilisateur Outlook qui souhaiterait récupérer ou réparer facilement ses e-mails, pièces jointes et documents. Tout le pouvoir de ce logiciel est à découvrir dans la version d’essai gratuite.