Nombreux sont les professionnels qui utilisent Microsoft Outlook pour échanger des e-mails. Le logiciel utilise deux formats différents. Le premier est OST, qui contient une copie des données du serveur de messagerie, par exemple lorsque l’utilisateur travaille en hors connexion. Pour récupérer les données contenues par ce fichier, il est nécessaire de le convertir en PST. Il contient l’ensemble des éléments disponibles localement. Pour cela, il faut toutefois utiliser un logiciel, comme celui de Stellar. L’entreprise spécialisée dans la récupération de données a mis au point un convertisseur de fichiers OST en PST. Il est destiné aux appareils Windows.

Répondre à plusieurs cas d’usage

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles il est nécessaire de transformer un fichier OST en PST. La plus récurrente est la panne matérielle. Il arrive parfois que le processus de synchronisation de fichiers sur plusieurs appareils supprime les données par accident. Dans d’autres cas, les fichiers OST d’Outlook deviennent inaccessibles à cause de la défaillance d’un disque dur ou de l’attaque d’un logiciel malveillant. Les fichiers OST n’étant qu’une sauvegarde locale des données d’une messagerie Exchange, il n’est pas possible de les récupérer en l’état. Pour y parvenir, il est nécessaire de les convertir en PST grâce à un outil comme celui de Stellar.

Ce dernier permet de pallier un autre problème : les arrêts inopinés d’Outlook. À certains moments, le logiciel s’arrête de manière anormale lorsque l’utilisateur ouvre, synchronise ou tente d’accéder à un fichier OST. Une des conséquences possibles est l’endommagement du fichier. Là encore, il est nécessaire de le convertir en PST, ce à quoi peut aider un utilitaire comme Stellar. Son convertisseur extrait rapidement et simplement toutes les données comprises dans un fichier OST (chiffré ou non) et les sauvegarde dans un fichier PST nouvellement créé. Le document PST peut alors être importé dans Outlook, et l’utilisateur accède à nouveau à l’entièreté de ses données.

Un logiciel simple et complet

À noter que l’outil de Stellar Converter for OST permet de convertir tous les éléments Exchange au format Outlook. Cela comprend les e-mails, les contacts, les pièces jointes, les notes ou encore le calendrier. De cette façon, aucune information n’est perdue lors du processus.

Toutefois, il est possible de ne garder que certains e-mails. Il suffit de rechercher et choisir ceux à extraire en fonction de divers paramètres, comme le sujet, la date ou le destinataire. L’utilisateur obtient ensuite les informations au format PST, MSG, EML, RTF, HTML et PDF. Il peut donc afficher le contenu du fichier OST dans des applications autres qu’Outlook comme un navigateur Web ou un lecteur PDF.

Comment fonctionne StellarConverter for OST ?

Pour télécharger l’outil, rien de plus simple. Lorsque la boîte de dialogue s’affiche, il suffit de cliquer sur « Save File ». Il faut alors double-cliquer sur le fichier et appuyer sur « Run » quand la seconde boîte de dialogue apparaît. Une fois cette étape réalisée, vient le moment de convertir son fichier. Pour cela, il faut télécharger le OST à l’aide du bouton « Parcourir » ou « Trouver » si l’utilisateur ne sait pas dans quel endroit de son ordinateur il se trouve. Il convient de cliquer sur « Convertir » pour lancer le processus. Cela prend un certain temps en fonction de la taille du fichier. Il peut être enregistré en PST ou dans l’un des autres formats proposés.

Il est possible d’essayer Stellar Converter for OST gratuitement. Cette offre permet jusqu'à 20 e-mails par dossier. Dans le cas où l’utilisateur souhaiterait accéder à l’ensemble des fonctionnalités, dont la conversion de plusieurs fichiers OST en PST en une seule fois, deux licences payantes sont proposées.