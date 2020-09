Dans un billet de blog publié le 23 septembre 2020, Microsoft a annoncé qu’Outlook pour macOS serait disponible à la mi-octobre. Au programme : un design totalement repensé pour coller avec l’esthétique soignée et intuitive de la marque à la pomme.

Les écosystèmes Apple et Microsoft s’entremêlent

De prime abord, cette nouvelle version d’Outlook ressemble fortement aux applications repensées pour la mise à jour de macOS Big Sur qui aura, elle aussi, lieu au mois d’octobre. Les rebords des fenêtres de l’application sont ainsi arrondis, tandis que les listes de messages customizables, le panneau de conversation et la police d’écriture sont directement inspirés du système d’exploitation d’Apple.

Bien qu’elle soit dotée des icônes Fluent de Microsoft, l’application a été conçue pour se fondre dans l’écosystème de macOS. Dans son billet de blog, la firme de Redmond explique sa démarche :

« Le design léger et aéré utilise des surfaces blanches pour augmenter le contraste du texte et des icônes. Cela permet à Outlook d’être naturel sur le système d’exploitation tout en s’intégrant parfaitement aux éléments du langage de conception de Microsoft. Nous voulions que vous vous sentiez chez vous en utilisant Outlook pour Mac sans sacrifier ce qui fait qu’Outlook est Outlook ».

Optimiser la productivité

Côté fonctionnalités, il y a ici aussi du changement. Microsoft a souhaité rendre son application plus intuitive afin d’optimiser l’organisation et la productivité. Par exemple, les utilisateurs vont pouvoir séparer leurs contacts professionnels et personnels, avec un onglet central pour regrouper les personnes avec qui ils collaborent souvent. Les outils My Day et Calendrier ont également été améliorés :

« Dans l’écran principal de messagerie, nous avons intégré My Day pour faire apparaître votre agenda et un calendrier de deux semaines à côté de votre boîte de réception, ce qui vous permet de saisir les messages importants et les événements à venir en un seul endroit. La barre latérale et les volets « My Day » ont des vues modifiables en fonction de vos préférences qui vous permettent d’ajuster facilement votre attention pour être au maximum de votre productivité. Ma journée vous permet de choisir les calendriers que vous souhaitez voir et de prendre des mesures directement dans le volet, comme participer à une réunion ou envoyer un RSVP ».

La fonctionnalité de recherche a elle aussi été optimisée grâce à Microsoft Search, l’outil tournant sur les autres versions Outlook ainsi que sur Office 365. Il va par ailleurs être possible d’ajouter votre boîte Google à l’application, et Microsoft assure que ce sera bientôt le cas pour les messageries iCloud d’Apple également.

Aucune date précise n’a encore été annoncée, mais le service sera probablement disponible au même moment que la mise à jour majeure de Big Sur au mois d’octobre.