Après une première offre aux États-Unis et au Canada, Starlink est désormais disponible en France. L'Arcep (autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) a donné son feu vert pour le déploiement de cette offre sur le territoire français en début d'année. Si vous êtes intéressé par l'offre Starlink, il vous en coûtera tout de même 99 euros / mois.

Comment l'offre Starlink va-t-elle révolutionner Internet ?

À ce jour, Starlink compte un millier de satellites en orbite autour de la Terre. Chaque mois, de nouveaux sont lancés pour continuer de faire grandir cette constellation. À terme, Elon Musk aimerait déployer 42 000 satellites dans l'espace pour abonder son réseau Internet.

Aux États-Unis, l'opérateur a déjà dépassé le cap des 500 000 commandes souscrites. Attendons de voir l'accueil que lui réserve les français. Il faut bien avoir conscience qu'il ne s'agit ni d'ADSL, ni de 4G, et encore moins de fibre, mais d'un réseau qui transite par des satellites au-dessus de nos têtes.

Concernant le débit, ce n'est pas encore révolutionnaire, mais c'est déjà intéressant. Le système est d'ores et déjà opérationnel et propose un Internet similaire à la 4G en terme de puissance. Cela correspond à un débit entre 50 et 150 Mbits. Starlink promet de doubler la vitesse de son réseau d'ici la fin de l'année.

L'ambition de Starlink est surtout de pouvoir proposer un réseau Internet dans chaque zone du monde, contrairement aux réseaux filaires pour lesquels c'est un véritable défi. Concrètement, Starlink va permettre aux personnes vivant dans des zones rurales d’avoir une connexion Internet de qualité. C'est tout l'intérêt des satellites.

Une première offre en France pour 99 euros / mois

L'offre Starlink est donc disponible en France. Elon Musk propose tout d'abord une offre en "édition limitée" : seulement quelques utilisateurs vont pouvoir souscrire dans un premier temps. Au fur et à mesure des lancements spatiaux, de plus en plus de français pourront profiter de cette offre.

Comme précisé, pour en profiter, il faudra accepter de débourser 99 euros / mois pour l'abonnement, mais aussi 499 euros pour recevoir le matériel indispensable au bon fonctionnement de l'ensemble et n'oubliez pas d'ajouter 59 euros pour la livraison...

L'Arcep demande en revanche à la société de respecter une condition : la mise en place de stations terrestres permettant au réseau de Starlink de fonctionner. Starlink a pour le moment reçu l'autorisation d'installer trois bases terrestres en France : à Gravelines, Villenave d’Ornon et Saint-Senier de Beuvron. Ces antennes ne plaisent pourtant pas à tout le monde. Le maire de Saint-Senier de Beuvron, dans la Manche, a déjà fait part de son mécontentement.

SpaceX a pourtant de grandes ambitions : "nous allons permettre de connecter les régions du monde les plus reculées. De manière responsable, nous souhaitons augmenter la densité de données mondiales pour répondre aux besoins des entreprises actuelles".