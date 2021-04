Alors qu’un accident mortel impliquant une Tesla Model S de 2019 s’est produit ce samedi 17 avril dans la petite ville de Spring dans le Texas, Elon Musk vient de faire une révélation allant à l’encontre des premières observations de la police.

Selon les premières constatations des enquêteurs, le véhicule a quitté la route suite à un visage très serré alors qu’il roulait à grande vitesse. Il a ensuite percuté un arbre, entraînant la mort des deux passagers à son bord et s’est embrasé pendant environ quatre heures. Selon la police, les deux hommes se trouvaient à l’arrière du véhicule et à la place passager à l’avant. Le siège du conducteur était donc vide, laissant supposer que l’Autopilot, le système d’assistance à la conduite de Tesla, était activé.

Dans un tweet publié le 18 avril toutefois, Elon Musk est formel. Selon lui, l’Autopilot n’était pas en marche au moment de l’accident, et il assure que le Full-Driving System n’avait pas été acheté pour ce véhicule. « De plus, l'Autopilot standard nécessiterait des lignes de voies pour s'activer, et cette route en était dépourvue », a affirmé le PDG de Tesla.

Your research as a private individual is better than professionals @WSJ!

Data logs recovered so far show Autopilot was not enabled & this car did not purchase FSD.

Moreover, standard Autopilot would require lane lines to turn on, which this street did not have.

— Elon Musk (@elonmusk) April 19, 2021