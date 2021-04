Hier, après une journée de rumeurs, Facebook a annoncé de multiples nouveaux outils audio, dont Live Audio Rooms, qui va concurrencer Clubhouse, mais également un partenariat avec Spotify. Un vent de renouveau qui pourrait permettre à Facebook de se faire une place dans les écouteurs de ses utilisateurs avec l’aide de la plateforme de streaming musical.

Spotify directement intégré à Facebook

S’il était possible de partager ses titres préférés dans les Facebook Stories depuis longtemps, le partenariat entre les deux entreprises prend un nouveau tournant. Pour écouter des titres lancés sur Spotify tout en étant sur Facebook, il est nécessaire de passer d’une application à une autre. Or, ce n'est pas forcément pratique pour changer de titre ou de podcast, surtout lorsqu’on est en pleine lecture d’une publication. C’est justement cet inconvénient que les deux entreprises veulent résoudre avec le projet Boombox.

Si les rumeurs autour de la collaboration abordaient seulement l’intégration de podcasts sur Facebook, l’annonce est finalement bien plus complète. Ce sont également les titres habituels joués sur Spotify qui feront partie de Facebook. Il intégrera un lecteur Spotify permettant d’écouter de la musique issue de l’application sans avoir à quitter le réseau social. Différentes options seraient disponibles pour les abonnés détenant un compte premium de ceux avec un compte gratuit.

L’audio se fait doucement mais sûrement une place sur les réseaux sociaux, et Facebook en a bien conscience. Décrit comme un média d’avenir sur son blog, Mark Zuckerberg compte bien tout miser sur ces nouvelles options. Le projet Boombox pourrait également s’avérer bénéfique pour les créateurs et les artistes, leur permettant de partager plus facilement leur contenu sur le réseau social aux 2,8 milliards d’utilisateurs.