En 2018, le service musical développait déjà Spotify Voice, qui permettait d’utiliser la recherche vocale en appuyant sur un bouton. Spotify dispose désormais de son propre assistant vocal intégré. En effet, il est maintenant possible de lancer un morceau via l’application en utilisant seulement sa voix. Une nouvelle fonctionnalité qui va à la marque d’être indépendante des enceintes connectées.

“Hey Spotify” : une fonctionnalité attendue

Il n’a jamais été aussi simple d’écouter de la musique. Spotify déploie son propre assistant vocal et mains libres, “Hey Spotify”, sur iOS et Android. Cette nouvelle fonctionnalité vient compléter le mode voiture déjà disponible sur l’application, qui propose une interface plus large et plus pratique. Les deux commandes permettront ainsi d’avoir un contrôle simplifié de la musique. Il suffira désormais de dire “Hey Spotify” pour accéder à une playlist, par exemple. En revanche, la fonctionnalité n’est disponible pour le moment qu’en anglais. Plus besoin de toucher son smartphone, ce nouvel assistant vocal facilitera la vie de ses utilisateurs.

Le média américain GSM Arena note que la politique de confidentialité de ce nouvel outil respecte bien la vie privée de ses utilisateurs. Même si l’application écoute en permanence si vous dites “Hey Spotify”, elle ne stocke les enregistrements et les transcriptions de vos recherches qu’après avoir prononcé le mot de réveil.

Un assistant vocal disponible seulement via l’application

“Hey Spotify” va effectivement changer l’expérience des utilisateurs, mais reste moins pratique que les assistants vocaux déjà présents dans les systèmes d’exploitations mobiles. En effet, celui de Spotify n’est disponible que si l’application est ouverte. Impossible de l’utiliser si votre smartphone est en veille ou si Spotify est en arrière-plan.

Un peu moins pratique qu’Alexa ou Siri, “Hey Spotify” ouvre malgré tout la voie à la commande vocale pour Car Thing. Le service de streaming audio travaillerait toujours sur ce nouveau produit, qui pourrait venir compléter CarPlay et Android Auto.