TiMi Studios, développeur détenu par Tencent et à l’origine des jeux phares Call of Duty : Mobile et Honor of Kings, aurait réalisé 10 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2020, estiment nos confrères de Reuters dans un rapport exclusif. Ce résultat gargantuesque ferait de TiMi Studios le « plus grand développeur du monde ».

TiMi Studios voit l’avenir en grand

10 milliards de dollars de chiffre d’affaires : voilà un chiffre qui a de quoi donner le vertige. À titre de comparaison, le studio Activision Blizzard (Call of Duty, Overwatch) a généré « seulement » 8,09 milliards de dollars en 2020, soit près de 2 milliards de moins que TiMi Studios.

Ce succès, le développeur appartenant à Tencent, le doit à deux titres en particulier. Le premier, c’est Honor of Kings. Seulement disponible sur le territoire chinois, ce MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) a atteint le chiffre impressionnant de 100 millions d’utilisateurs actifs au mois de novembre 2020. Le second, c’est Call of Duty : Mobile. Lors de sa première semaine de sortie, au mois d’octobre 2019, le jeu a enregistré plus de 100 millions de téléchargements dans le monde, un record.

Fort de ses différents succès et de son excellente année 2020, TiMi Studios chercherait désormais à se développer au-delà de l’univers des jeux mobiles, notamment en créant un nouveau titre AAA. Selon Reuters, ce prochain jeu devrait « ressembler à la communauté virtuelle du film Ready Payer One », et se placerait en « concurrence directe avec les plus grandes puissances du Japon, de la Corée, de l’Europe et des États-Unis » dans le domaine des jeux vidéo. Et pour parvenir à cet objectif, le développeur n’hésiterait pas à déployer les grands moyens, notamment en faisant construire un tout nouveau studio à Los Angeles.

Les jeux vidéo ont explosé en 2020

Le succès de TiMi Studios est le témoin incontestable de la croissance spectaculaire des jeux vidéo en 2020. Durant cette période, ce marché aurait généré pas moins de 139,9 milliards de dollars selon un rapport de SuperData. Dans une autre étude, réalisée cette fois par SensorTower, on apprenait que les applications de jeux mobiles avaient généré, à elles seules, 79,5 milliards de dollars en 2020.

Sans surprise, ce succès mondial n’est pas étranger à la crise sanitaire. Alors que la distanciation sociale était (et est encore) de rigueur et que des milliards de personnes à travers le monde sont restées confinées chez elles, les jeux vidéo se sont imposés comme un moyen de lutter contre l’ennui, mais aussi comme une échappatoire au monde réel.