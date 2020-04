Le 22 avril Activision a annoncé un nouveau un tournoi de e-sport sur son jeu mobile mobile à succès : Call of Duty. Les meilleurs joueurs pourront se partager un million de dollars de cash prize. L’esport sur mobile, peu répandu en Europe et aux États-Unis est très populaire en Asie ou en Amérique du Sud.

Les qualifications en ligne pour le Call of Duty : Mobile World Championship 2020 Tournament débuteront le 30 avril. Tous les week-ends jusqu’au 24 mai les joueurs classés minimum vétérans et âgés de plus de 18 ans pourront s’inscrire.

Attention à ceux qui se réjouissent d’avancent de leurs petites combines, aucun dispositif externe n’est toléré, encore moins d’émulateurs sur ordinateur. Il s’agit évidemment que tous les participants jouent sur un pied d’égalité.

Chacun des quatre week-ends les joueurs inscrits participeront normalement à des parties classées. Au cours des matchs, ils accumuleront des points. Ces points vont permettre d’obtenir des récompenses ingame (dans le jeu) mais aussi, de se qualifier à l’étape 2 si le joueur obtient 80 points en 10 parties.

Pour l’étape 2, le joueur qualifié devra former une équipe avec d’autres personnes ayant atteint ce stade. Pour les lots plus importants, les nouvelles devraient arriver au fur et à mesure la semaine prochaine d’après le compte twitter de Call of Duty : Mobile.

