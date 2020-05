Alors que la majorité des secteurs d’activité sont en grande difficulté depuis l’apparition du Covid-19 et les mesures de confinement instaurées, le domaine des jeux vidéo se porte plutôt bien. Activision Blizzard et Electronic Arts ont profité de cette période pour atteindre des sommets en termes de nombres d’utilisateurs mais aussi de revenus.

La croissance d’Activision tirée par le succès de Call of Duty

En France comme dans le reste du monde, nous constatons depuis le début du confinement que les téléchargements des jeux vidéo augmente fortement. Dans une étude datant du mois d’avril, GamesIndustry.biz a analysé les chiffres d’Activision Blizzard et d’Ubisoft, dans 50 pays du monde entier, pour comprendre comment évoluent les téléchargements de jeux vidéo. Étonnement (ou pas), la France sort du lot. Le téléchargement des jeux a augmenté de 180% du 16 au 22 mars.

Encore une fois, c’est la franchise Call of Duty qui est le moteur de cette croissance chez Activision. Le nouveau mode de jeu Warzone et la sortie de Call of Duty Modern Warfare ont fait leur petit effet sur les confinés du monde entier. Bobby Kotick, PDG d’Activision Blizzard, précise que : “je pense que dans l’environnement actuel, où le chômage et l’incertitude économique sont élevés, la gratuité des jeux sur les téléphones va probablement contribuer à accroître l’audience”.

Plus de téléchargements et plus de revenus

Les jeux gratuits d’accord, mais les cela n’empêche le groupe d’augmenter ses ventes : 1,52 milliard de dollars (1,4 milliard d’euros) au premier trimestre, soit une hausse de 21% par rapport à la même période l’année dernière. Le confinement a clairement joué sur l’augmentation des ventes pour les analystes. Étant à la maison, les joueurs passent plus de temps sur leurs jeux préférés et dépensent plus d’argent par conséquent.

Du côté d’Electronic Arts, tout va aussi pour le mieux. Le groupe a annoncé que le nombre de joueurs avait augmenté sur Madden NFL 20 et The Sims 4. Le revenu de l’entreprise pour ce trimestre est de 1,4 milliard de dollars, soit une hausse d’environ 12% par rapport à l’année dernière. Citons également la très belle performance d’Animal Crossing Pocket Camp, un jeu mobile gratuit développé par Nintendo.

Le monde l’esport se porte également très bien. Twitch a récemment annoncé le lancement d’Esport Discovery : une nouvelle fonctionnalité qui rassemble tous les contenus disponibles sur la plateforme. La TV du live stream en quelques sortes. Twitch aussi traverse une bonne période : en mars, la plateforme de live stream la plus célèbre au monde comptabilisait 1,1 milliard d’heures de visionnage. Un record absolu.